Minisforum nabízí výkonné mini PC HX90 s Ryzenem 9 5900HX

Nad čipem AMD Ryzen 9 5900HX stojí už jen verze 5980, které se mohou pochlubit o 200 MHz vyšším turbem, což už v konečném důsledku nemusí zajistit výrazně lepší výsledky. Nicméně Minisforum EliteMini HX90 je založeno právě na 5900HX s osmi jádry na 3,3 až 4,6 GHz a grafikou RX Vega 8 s 8 CU na taktu až 2100 MHz. X v označení také značí, že tu máme možnost přetaktování, ale jaký to může mít reálný dopad, toť otázka.

EliteMini HX90 dále podporuje až 64 GB paměti DDR4-3200 MHz, samozřejmě na dvou kanálech a pak tu máme jednu pozici pro M.2 2280 PCIe SSD a dvě pozice pro 2,5" SATA. V dalším slotu je již instalován modul s Intel AX200 Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0 a pak můžeme zmínit dva HDMI, dva DisplayPorty, dvakrát linkový audio výstup, 2,5GbE, pět USB 3.0, jeden USB-C, dva mikrofony a také tlačítko pro snadné vymazání paměti CMOS.

Přední a zadní část skříně s porty a tlačítky plus části bočnic mají být vyrobeny z uhlíkového vlákna, což má být skutečný uhlík, respektive plochá deska z vrstev uhlíkové tkaniny prosycené epoxidem. Ale pak tu mají být i další menší části z uhlíku vytvořené pomocí forem. Napojit pak můžeme díky čtyřem výstupům stejný počet monitorů, a to každý s rozlišením 4k při 60 Hz.

Co se týče grafického výkonu ve hrách, zahrát si máme vcelku pohodlně i náročnější hry, ovšem výrobce prozradil jen to, že šlo o testy na monitoru s Full HD a už vůbec neuvedl nastavení kvality. Zaklínač 3 by přitom jistě šel ještě osekat, aby na grafice Vega 8 běžel svižněji, ostatně výslednými 22 FPS se ani nedá chlubit.





Výrobce se dále chlubí systémem chlazení, který má využívat tekutý kov. Nejde o žádnou specialitku s tekutým kovem v oběhu chladicího okruhu, ale prostě o to, že byl využit namísto obvyklé teplovodivé pasty. Ventilátor na procesorovém chladiči by pak měl být schopen vzduch posílat mimo skříň, a to nejspíše skrz vrchní a spodní průduchy, neboť skrz boční jej bude nasávat.

Rozměry celého počítače jsou 195 x 190 x 60 mm a hmotnost nejspíše 1,2 kg, v tom jsou specifikace trošku zmatené. V balení dostaneme také 120W adaptér, HDMI kabel, montážní rámeček (VESA?) a stojan.



EliteMini HX90 bude na trhu od poloviny září, a to buď jako barebone bez RAM a SSD/HDD za 729 USD, popřípadě se 16 GB a 256 GB za 899 USD, 16 GB a 512 GB za 929 USD, anebo s 32 GB a 512 GB za 1009 USD.

