Ministerstvu shořel server pro žádosti kvůli COVIDu, neběžel přes 1,5 dne

Koronavirová pandemie znamená také řešení nejrůznějších problémů s ní spojených. Pokud jde o IT systémy, tam se u nás v ČR v posledních dnech děje tolik zajímavých událostí, až se člověk někdy nestačí divit. Předně to je systém pro registraci k očkování, kde se 24letému programátorovi před týdnem povedlo úspěšně projít registrací , ačkoli zdaleka není seniorem. Hacknutí systému nebylo dle jeho slov nikterak složité. Další aférou bylo, že aplikace v jednom z kroků v HTTP požadavku posílala rodná čísla, která tak mohly získat sledovací služby Googlu nebo Facebooku. O moc lépe na tom nejsou ani ti, kteří si chtějí zažádat o kompenzace v rámci projektů COVID - Gastro - Uzavřené provozovny a COVID - Nájemné

autor: j4p4n, CC0 - public domain, přes Wikimedia Commons

Už několik dní uživatelé hlásili problémy s dostupností a dle serveru hlidacstatu.cz tento server byl za posledních 7 dní nedostupný téměř 56 % času. Nejdelší výpadek trval 1 den a 17 hodin, přičemž začal ve čtvrtek okolo 14:30. Až později jsme se dozvěděli, že server situaci nezvládl a v noci ze čtvrtka na pátek shořel (otázkou ale je, proč byl úplně nedostupný už několik hodin předtím). Vyřešení celé situace zabralo Ministerstvu průmyslu a obchodu a externímu dodavateli služby okolo čtyř desítek hodin a server byl spuštěn až dnes okolo 8 hodin ráno. Český Internet se tak dnes na sociálních sítích ptá, proč nebyl k dispozici žádný záložní server, který by mohl převzít úlohu toho prvního, v důsledku čehož oprava zabrala tak dlouho.

Ministerstvo tak vyzývá všechny, kdo podali žádosti od čtvrtka 21.1. od 1:00 ráno, aby své žádosti zkontrolovali a podali znovu, protože to bylo datum poslední úspěšné zálohy systému. Lhůty pro podání žádostí byly prodlouženy do 4. února v případě COVID - Nájemné a do 1. března pro COVID - Gastro - Uzavřené provozovny .

