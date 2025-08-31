Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Vzdělání v IT už zdaleka není téměř jistotou, že si člověk najdete práci. Spíše naopak. Situace na trhu práce je pro absolventy IT oborů kvůli AI stále horší.
Není tomu tak dávno, co se vzdělání v IT považovalo za dobrý předpoklad do budoucího pracovního života s vysokými platy a značným zájmem o uchazeče. Jenže jsou to právě mladí programátoři, kteří nyní mají stále větší problém si nalézt práci kvůli využívání systémů AI. Ty jsou ve firmách často používány pro jednodušší programátorskou práci, což jsou právě ty oblasti, které zvládají absolventi škol a které dělají první roky po nástupu do prvních zaměstnání. Někteří tak říkají, že i juniorské pozice nyní častěji vyžadují několikaletou praxi, což je problém, když ji nelze nijak získat, neboť právě ty práce, které by mohly posloužit k získání praxe, jsou nyní nahrazovány AI systémy.
Britský National Foundation for Education Research ukazuje, že se obecně výrazně snížil počet pracovních nabídek. Srovnání nabídek před pandemií (2019/20) a v posledním roce (2024/25) ukazuje ve Velké Británii 31% pokles počtu pracovních nabídek v průměru. A pozice v IT a technologiích obecně jsou na tom výrazně hůře. Zde se počet nabízených pozic snížil dokonce o 50 %. Pokud bychom přímo vzali programátorské pozice, zde jde o 68% pokles ze 42 na pouhých 14 tisíc. Své v tom ale nehraje jen AI, ale také pokračující přechod do zahraničí, kdy se spousta programátorských rolí outsourcuje do levnějších zemí. Vývojáři se také stěžují na to, že AI nahradila i pracovní pohovory. Jejich CV si obvykle přečte nanejvýš tak AI a ta je rovnou i případně odmítne, aniž by se dostali k nějakému člověku. A pokud už se s nějakým člověkem v přijímacím procesu setkají, mnohdy si ani jejich životopis nepřečte.
Zajímavostí je, že dle průzkumu Stack Overflow téměř polovina programátorů (47,1 %) používá AI nástroje denně, pouze 21,5 % je nepoužívá vůbec (část z nich ale plánuje, že začne). Jenže ačkoli je více či méně často používá skoro 4/5 lidí, výstupům z podobných systémů hodně věří jen něco přes 3 % lidí a necelých 30 % jim věří z větší části. To se projevuje i ve frustraci z AI, kdy 66 % lidí řeklo, že jim AI sice dává téměř dokonalé výsledky, ale pořád tam něco chybí a je tam něco špatně. Není divu, že přes 45 % vývojářů říká, že je časově náročné debugovat kód, který napsala AI.
Zdroj: bbc.com, stackoverflow.com, nfer.ac.uk, ilustrační obrázek (ChatGPT)