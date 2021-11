MLID: Také Raptor Lake-S budou podporovat paměti DDR4

Vysoké ceny pamětí DDR5 je jedna z nevýhod nové platformy Intel Alder Lake-S, ale to samozřejmě pouze pro ty, kteří chtějí mít vše nejmodernější a nechtějí už kupovat nové DDR4, nebo využívat své staré moduly. O cenách Alder Lake-S společně s deskami a paměťmi jsme už mluvili a byla tu otázka, zda Intel v příští generaci podporu DDR4 zařízne, což by jednoduše znamenalo, že dnešní desky se Z690 pro DDR4 nebudou podporovat procesory Raptor Lake-S. Dle Moore’s Law is Dead se ale toho nemáme obávat, což je ovšem důležité v podstatě jen pro ty, kteří by chtěli jen vyměnit svůj Alder Lake-S za novější Raptor Lake-S.

Pokračující podpora pamětí DDR4 ale dává smysl, neboť Raptor Lake-S mají být víceméně oprášené Alder Lake-S, které dle nezaručených informací dostanou navíc 8 malých jader (až 8C+16c) a pak už jen zřejmě zbývá zjistit to, co přinesou hlavní jádra Raptor Cove, která nastoupí za Golden Cove.

Intel by tak měl kompletně přejít na DDR5 až v rámci 7nm (Intel 4) procesorů Meteor Lake v roce 2023 a to už by se dalo počítat s tím, že paměti DDR5 na tom budou s cenou velice podobně jako DDR4.

Má ale dnes vůbec cenu pořizovat si k procesoru Alder Lake-S nové DDR5? Nutno říci, že když už DDR5, tak alespoň s 5200 MT/s, neboť cenový rozdíl oproti 4800 není velký, ale kdo si věří, může si pořídit slabší paměti a doufat v jejich přetaktování. Dle herních testů přitom existují slušné rozdíly ve výkonu Alder Lake-S s DDR4-3200 a takovými DDR5-5400. Jenomže pokud si pořídíme rychlejší DDR4, a to alespoň na 3700 MT/s, dostaneme se na velice podobný výkon jako při použití DDR5.

Ovšem zde právě nastupuje otázka, zda se vyplatí ještě dnes kupovat rychlé DDR4 a možná něco ušetřit, anebo si pořídit už DDR5, které budeme moci využít i s budoucím moderním hardwarem, na což si musí každý odpovědět sám dle toho, jakým způsobem postupně upgraduje. Intel nám ale zřejmě dá možnost najít využití pro staré DDR4 i v příští desktopové platformě, takže pokud ještě čekáte spíše právě na Raptor Lake-S třeba i kvůli vyladěnějším Windows 11, s budoucím nasazením DDR4 zřejmě nebude problém. Oficiálně potvrzeno to však nemáme, i když MLID na Twitteru zní sebejistě.



