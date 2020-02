Mobilní GeForce MX330 a MX350 přichází s více CUDA jádry

Koncem ledna jsme hovořili o tom , že společnostchystá nové mobilní grafické čipy, které nahradí starší modely MX230 a MX250. Nvidia bohužel příliš mnoho informací neprozradila, takže tu máme mix oficiálních i zákulisních informací. Nové čipy by měly nadále využívat architekturu Pascal a hlavní změnou má být výrazně navýšený počet CUDA jader. U MX330 s čipem GP108 je to nárůst z 256 na 384 jader, u MX350 pak z 384 na 640 (zde je čip GP107). V podstatě lze říci, že původní MX250 se nyní jmenuje MX330. Navýšení o 50 %, resp. o 67 %, by se mělo výrazně projevit i na výkonu.