Mobilní GeForce RTX 4000: až 200W spotřeba s Dynamic Boost

První notebooky s mobilními grafickými kartami GeForce RTX 4090 by se měly představit za necelé dva týdny na CES 2023 a přivedou tak architekturu Ada Lovelace do mobilní sféry. Ta se vyznačuje solidní efektivitou a také velmi dobrým výkonem. Faktem nicméně je, že výkon může být tak vysoký, že navzdory efektivitě budeme hovořit o hodně vysokých spotřebách. Ve všech případech tu máme výrobu pomocí 4nm procesu u TSMC. A co se tedy chystá?



Základem nabídky bude GeForce RTX 4050 na čipu AD107 a SKU GN21-X2. Tato karta by měla mít základní i Boost frekvenci pravděpodobně na hodnotě 2,37 GHz a počítá se se 6 GB VRAM. Pokud jde o spotřebu TBP, tak úsporná verze by měla mít 85 W a podporovat 10W Dynamic Boost. Tato funkce umožňuje přidat 10 W procesoru, pokud je nepotřebuje grafická karta a naopak. Pokud se tak CPU "loudá" a jeho spotřeba je nižší, systém umožňuje přidat ušetřenou aktuální spotřebu ze strany CPU grafické kartě, která ho může využít k dosažení vyššího výkonu. Karta tak v takovém případě může dosáhnout 95 W. K dispozici mají být ale i tradiční varianty s rozsahem 115-140 W a 25W Dynamic Boostem.

GeForce RTX 4060 má mít stejný čip AD107, ale označení SKU je GN21-X4. V tomto případě se lze těšit na 8 GB VRAM. Frekvence neznáme, spotřeby TBP mají být shodné s modely RTX 4050. Následuje výkonnější GeForce RTX 4070. To se dostáváme na čip AD106 a SKU GN21-X6. Zůstává 8 GB VRAM, frekvence by pak měla činit 2,07 GHz, resp. 2,17 GHz v Boostu. V tomto případě zůstává jen vyšší rozsah TBP 115 až 140 W s možností 25W Dynamic Boostu.



GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4050 Čip

AD103

AD104

AD106

AD107

AD107

SKU

GN21-X11

GN21-X9 GN21-X6 GN21-X4 GN21-X2 VRAM

16 GB

12 GB

8 GB

8 GB

6 GB

Základní takt cca 1,59 GHz cca 1,86 GHz cca 2,07 GHz ? cca 2,37 GHz Boost takt

cca 2,04 GHz

cca 2,28 GHz

cca 2,17 GHz

?

cca 2,37 GHz

TBP

150-175 W (+DB 25W)

150-175 W (+DB 25W) 115-140W (+DB 25W)

115-140W (+DB 25W) 85W (+DB 10W) 115-140W (+DB 25W) 85W (+DB 10W)

Nakonec tu máme ještě high-end. GeForce RTX 4080 dostane čip AD103 a SKU GN21-X9. Karty budou moci využít 12 GB VRAM a počítejme s o něco nižšími takty 1,86 GHz, resp. 2,28 GHz v Boostu. Zvyšují se také spotřeby TBP na 150 až 175 W a s 25W Dynamic Boostem se grafika může dostat až na 200W spotřebu. Nejvýkonnější herní notebooky pak budou moci využít GPU GeForce RTX 4090. To má čip AD103, SKU s označením GN21-X11 a využije až 16 GB VRAM. Takty jdou opět o trochu níž na 1,59 GHz, resp. 2,04 GHz v Boost režimu. Spotřeba je stejná jako u RTX 4080.