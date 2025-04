Mobilní GeForce RTX 5090 Laptop nemá ani 50 % výkonu té desktopové

Nvidia má novou architekturu Blackwell k dispozici v několika desktopových kartách, nicméně brzy se objeví i v mobilní podobě v noteboocích. Vrcholem má být GeForce RTX 5090 Laptop, která ale toto jméno má z pozice toho, do jaké třídy patří (nejvyšší high-end) a nikoli toho, z jakého modelu je odvozena. Je dobře známo, že mobilní GPU Nvidie mívají čip z desktopového modelu nižší řady, takže u RTX 5090 Laptop najdeme GB203 z desktopové RTX 5080. A k tomu ještě notně sníženou spotřebu. To se pochopitelně projeví na výkonu. Nikdo asi nečeká, že mobilní RTX 5090 Laptop bude mít výkon své desktopové sestřičky, o něco nižší výkon je naprosto očekávatelný, rozdíly jsou ale opravdu dost vysoké. Zaměřili se na to v krátkém testu na serveru Notebookcheck.net

Nejprve si ale musíme říci, co jsou jednotlivé karty zač. Desktopová GeForce RTX 5090 je monstrum s čipem GB202 a 21.760 CUDA jádry, jejíž spotřeba byla stanovena na 575 W. Něco takového je v mobilní sféře nemyslitelné. Desktopová GeForce RTX 5080 má v podstatě poloviční čip s 10.752 CUDA jádry, což se pochopitelně projevuje v mnohem nižším výkonu. Její spotřeba je mnohem nižších 360 W. Nicméně i to je na mobilní sféru příliš. Tato karta má základní frekvenci 2,3 GHz, Boost 2,62 GHz. Využívá 16 GB paměti GDDR6 na 256bitové sběrnici.

Mobilní GeForce RTX 5090 Laptop má stejný čip GB203 a počet CUDA jader byl ještě trochu snížen na 10.496. Základní takt čipu je ale mnohem nižší a v případě testovaného notebooku Razer Blade 16 2025 činil 1,515 GHz. To ale umožnilo výrazně snížit TGP, která činí 160 W (135 W + 25W Dynamic Boost). Velkou výhodou mobilní RTX 5090 vůči desktopové RTX 5080 je ale 24 GB VRAM, ta je nicméně nadále na 256bitové sběrnici.

Pro přesnější výsledky se můžete podívat na samotný test , je tam několik her, 3DMark i Blender. Zde si to jen shrneme. Pokud byl srovnán výkon mobilní RTX 5090 Laptop a té desktopové, tak ta mobilní dosahuje jen 47 % jejího výkonu. Je to tedy dramatický propad a opravdu nelze říci, že by mobilní verze byla jen lehce ořezanou variantou desktopových verzí. Každopádně nesmíme zapomenout na to, že ani poloviční výkon desktopové RTX 5090 není vůbec malý a především ho dosahuje při méně než 28% spotřebě (ta se naštěstí v mobilní sféře poslední roky až tak moc nezvyšuje a drží se oficiálně max. u cca 150 W, občas trochu výše na popud výrobců notebooků). Autoři recenze dále podotýkají, že RTX 5090 Laptop je zhruba o 15-30 % rychlejší než RTX 4080 Laptop, výrazné rozdíly se začnou ukazovat až při využití DLSS.