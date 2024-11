Mobilní GPU s AMD RDNA 4 by mohly mít 4 modely, maximálně se 175W TDP

Společnosti AMD se na poli mobilních dedikovaných grafických karet moc nedaří. Většina notebooků má integrovaná GPU (a zde na tom AMD není špatně), případě dedikované grafiky od Nvidie, ale jen málokdy jsou dedikované grafiky od AMD. Architektura od AMD není až tak efektivní jako ta od Nvidie, což je u mobilní sféry velmi důležité, navíc je v kartách ještě větší nepořádek než u konkurence. Nejenže tu máme tradičně rozsahy různých TDP, jsou zde také čtyři téměř totožné modely s hůře srozumitelnými označeními a pak obrovský skok do high-endu. Zdá se ale, že s architekturou RDNA 4 by se to mohlo trochu změnit a nabídka být trochu lépe rozprostřena. Nové Radeony RX 8000 by měly přijít ve čtyřech modelech. Vzhledem k tomu, že integrovaná GPU od AMD už nabrala opravdu velmi slušný výkon a mají až 16 CU, dá se očekávat vymizení dedikovaného low-endu, který už vytlačila právě tato iGPU v procesorech.

Nabídka by tak měla začít refreshem Navi 33, který jsme viděli v mobilních verzích Radeonů RX 7600. Pak už by portfolio mělo pokračovat novými čipy. Mainstreamová dedikovaná mobilní GPU by měl zastoupit čip, resp. SKU R25M-P4, u něhož se počítá s rozsahem TDP 50 až 130 W a 128bitovou sběrnicí pamětí, které budou mít kapacitu 8 GB. Trochu výše zamíří R25M-P6 s rozsahem 75-150 W a rovněž 128bitovou sběrnicí s 8 GB paměti. Tento model by měl mířit do trochu vyšších výkonnostních tříd než Radeon RX 7600M XT, který byl nejrychlejším mainstreamovým čipem předchozí řady. U těchto dvou novinek bude patrně použit čip Navi 44.

Vyšší mainstream až nižší low-end (náhradu RX 7800M) by mělo zastoupit SKU R25M-E4, u něhož se počítá s vyššími konfigurovatelnými spotřebami v rozsahu 80 až 175 W. Paměti by měly mít kapacitu 12 GB a běžet na 128bitové sběrnici. High-endovým řešením by pak měl být R25M-E6 se stejným rozsahem TDP, nicméně v jeho případě by měla mít VRAM kapacitu 16 GB a běžet na širší 256bitové sběrnici. Tato dvě řešení tedy mají patrně využít základ z Navi 48. Zatím netušíme, jaké budou počty stream procesorů ani to, nakolik bude RDNA 4 efektivnější architekturou než RDNA 3 nebo RDNA 3.5.