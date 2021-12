Mobilní Intel Arc DG2-128 by mohl mít 35W TDP a 50W PL2

Intel se chce stát dalším velkým hráčem na poli grafických karet. I když je vlastně jedničkou díky integrovaným čipům v procesorech, u samostatných grafických karet a high-endu má rozhodně co dohánět. Dnes se ale budeme bavit o low-endu, a to především tom mobilním. Podle posledního úniku z YouTube kanálu Moore's Law is Dead se dozvídáme další detaily právě o čipech ARC Alchemist DG2-128. Ty by měly mířit např. na GeForce RTX 2050 4GB. Pojďme ale popořadě.

DG2-128, jak už název napovídá, má 128 jednotek EU a celkem 1024 jader. Desktopová varianta by měla mít 6 GB paměti s až 16 Gbps na 96bitové sběrnici a její TDP se má pohybovat okolo 75 W. Neméně zajímavé je to ale v mobilní variantě. Nadále máme 128 EU a 1024 jader, paměťová sběrnice se ale zúží na 64 bitů a bude tak mít jen 4 GB paměti, čímž míří na nové grafické čipy Nvidie RTX 2050 (která byla představena současně s MX550 a MX570). Její TDP je mezi 30 a 45 W, přičemž podobné hodnoty má mít i Intel. U něj se hovoří o 35W základní TDP a 50W hodnotě v PL2 (používá tedy stejné metriky jako u CPU).

Ještě o něco níže zamíří DG2-96 s 96 jednotkami a 768 jádry. Zbytek by měl být stejný s výše zmíněnou mobilní variantou, tedy 4 GB 16Gbps pamětí na 64bitové sběrnici. TDP má být opět na 35 W.

