Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Mobilní Intel Nova Lake prý mají mít od 6 do 28 CPU jader
Vedle desktopových procesorů Intel Core Ultra řady Nova Lake se pochopitelně chystají i ty mobilní. Ty nebudou končit na 52 jádrech, ale "jen" na 28. I to je hodně vysoké množství.
Na přelomu letošního a příštího roku (i když nyní to vypadá že spíše až začátkem příštího roku) by se měly představit mobilní procesory Panther Lake vyráběné na procesu Intel 18A. Rok 2026 má ale přinést ještě jednu řadu procesorů, a to Nova Lake. Ta má zamířit do mobilní i desktopové sféry. U té desktopové víme, že má přijít až v 52jádrových variantách. Výpočetní dlaždice má totiž max. 24 jader v podobě 8P+16E, přičemž tyto dlaždice tu mohou být dvě. Všechny tyto procesory mají mít další 4 přídavná úsporná jádra LP-E Core. V případě mobilních variant, o kterých bude dnes řeč, bude maximem 28 jader, tedy procesory budou mít nanejvýš jednu tuto výpočetní dlaždici. I to je ale opravdu hodně vysoký počet jader (tzn. 8P+16E+4LPE). Pro jádra P-Core bude využita architektura Coyote Cove, pro E-Core pak Arctic Wolf.
 
Nyní jsme se už i dozvěděli kombinace, kterých bychom se měli dočkat. Začneme od těch nejúspornějších. Nova Lake-U má začínat na 6jádrových modelech s kombinací 2P+4LPE, přičemž jeho integrované GPU založené na připravované architektuře Celestial má mít pouhá 2 Xe3 jádra. Nepůjde tak o nějak extra rychlé procesory, nicméně se mluví o 15W TDP. Otázkou pochopitelně je, jaká bude MTP. Řada bude pokračovat 8jádrovými verzemi, které dostanou konfiguraci 4P+4LPE, posílí také GPU, které skončí na 4 Xe3 jádrech. Zde se už předpokládá, že TDP vyskočí na 28 W.
 
Následuje řada Nova Lake-H, tedy střední až vyšší třída co do výkonu. K dispozici bude ve dvou 16jádrových variantách, které se budou lišit nikoli v počtu CPU jader, ale počtu GPU jader. Obě dvě přinesou CPU konfiguraci v podobě 4P+8E+4LPE. Slabší verze ale dostane iGPU se 4 Xe3 jádry, silnější varianta si polepší dokonce na 12 Xe3 jader, takže poskytne i hodně slušný výkon pro hry nebo úlohy AI. Je zajímavé, že u obou se předpokládá 28W TDP. 
 
Nejvýš zamíří Nova Lake-HX. Tato série nabídne plných 28 jader v konfiguraci 8P+16E+4LPE. Naopak GPU bude jen ve slabší variantě se 4 Xe3 jádry, neboť tady se předpokládá, že tyto notebooky už budou párovány s nějakými výkonnými dedikovanými grafickými čipy. To se odrazí i ve vyšší 55W TDP.
 

