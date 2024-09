Mobilní Intel Panther Lake má přijít až s 16 CPU jádry a 12 GPU jádry Xe3

Právě přichází nová architektura mobilních procesorů Lunar Lake a už tu máme další informace o architektuře Panther Lake, která se má představit v druhé polovině příštího roku. Zatímco Lunar Lake míří spíše do velmi úsporných notebooků, Panther Lake bude více tlačit na výkon, i když i zde mají být velmi nízké spotřeby PBP (otázkou jsou MTP). Uniklé informace zní zajímavě, nicméně trochu nedávají smysl. Nejdříve ale připomeňme, že Panther Lake má být mobilním CPU s novou architekturou P-Core, která ponese název Cougar Cove. E-Core zůstanou stále jako Skymont (s těmi se setkáváme a setkáme už v Lunar Lake a Arrow Lake). Další významnou změnou má být GPU architektura. Sotva se Lunar Lake dostal na Arc Battlemage, už nám má Panther Lake přejít na další architekturu Celestial.

PTL-U s 15W PBP a konfigurací jader 4+0+4, tedy 4 P-Core, 0 E-Core a 4 LP E-Core, ve výsledku 8jádrový procesor. Dále by tu měla být 4 Xe3 jádra pro GPU. Zde pro připomenutí dodejme, že Lunar Lake má 7-8 jader Xe2 dle procesoru. Teď bych přeskočil k PTL-H se 45W PBP. Ačkoli zdroje uvedené výše si záznam překládají jako 4+8+0 a 4 jádra Xe3, osobně mi to přijde spíše jako 16jádrový procesor v konfiguraci 4+8+4 bez jakéhokoli iGPU. Tedy procesor pro výkonné notebooky s dedikovaným GPU.

Zajímavý je ale především poslední záznam o PTL-H s 25W PBP. Tento procesor by totiž měl být 16jádrem s konfigurací 4+8+4 a ještě k tomu mít 12 jader Xe3 pro GPU. To by znamenalo o polovinu vyšší počet GPU jader než Lunar Lake. A toto vše se má vejít do 25W TDP? Procesor s nejvyšším počtem CPU i GPU jader má mít jen střední a ne nejvyšší spotřebu? Tady hrozí, že bude opět obrovský nepoměr mezi PBP a MTP, tedy že procesor bude mít extrémně nízké základní takty, aby šla vykázat tak nízká základní spotřeba PBP, přičemž MTP možná bude několikanásobkem. Ostatně třeba takový Meteor Lake Core Ultra 7 155H má také velmi pěknou 28W PBP, ale doslova hrozivou 115W MTP. Je to jednoduché, jeho základní takty jsou jen 0,7-1,4 GHz, "boostuje" ale 2,5-4,8 GHz. Občas se zmiňuje i velmi podobná verze PTL-H s konfigurací 4+8+4 a 25W PBP, jen s nižším počtem 4 jader Xe3.

Co se týče architektur, nyní tu budeme mít výhradně mobilní Lunar Lake (2024) a desktopový i mobilní Arrow Lake (2024 i 2025). Následovat má opět výhradně mobilní Panther Lake (2025), přičemž po něm se opět objeví desktopový i mobilní Nova Lake (2026).