Mobilní Intel Raptor Lake jsou zde, vrcholí 24jádrovým modelem

Dlouho očekávané rozšíření řady procesorů Intel Core 13. generace s architekturou Raptor Lake je zde. Intel představil kompletní nabídku 32 modelů od nejúspornějších modelů Processor N100 až po Core i9-13890HX. V zásadě tu budeme mít 5 řad procesorů. Nejvýkonnější je HX s 55W TDP pro nejnáročnější nasazení, např. herní notebooky. Do třídy výkonných notebooků, herních i pracovních, pak zamíří řada H se 45W TDP. Řada P pak má přinést rozumný výkon v úspornějším balení, tedy do tenčích a kompaktnějších modelů, kde slibuje 28W TDP. Nakonec tu máme ještě čipy pro ultralehké notebooky, kam zamíří řada U s pouhými 15 W TDP. Pokud jde o pátou řadu, ta stojí trochu mimo. Jde o procesory řady N s jiným stylem označování a zde se dostáváme na spotřeby 6 až 15 W, nicméně ne jako TDP, ale jako spotřeby v Turbo režimu.



Pojďme se tedy alespoň ve zkratce podívat na novinky. Raptor Lake-HX zahrnuje modely s 10 až 24 jádry, přičemž se u mnoha modelů zdvojnásoboval počet úsporných jader E-Core. Vrcholem je tak Core i9-13980HX, který má 24 jader, z čehož je 8 P-Core a 16 E-Core. Tento procesor navíc dosahuje v Turbu frekvence až 5,6 GHz. Proti i9-12900HK (nikoli však přímému nástupci 12900HX - v tomto je prezentace Intelu zavádějící) se má zvýšit výkon v jednovláknových aplikacích o 11 %, nicméně ve vícevláknových jde díky vyššímu počtu E-Core až o 49 % navíc. Pokud jde o spotřeby, tak TDP je u všech procesorů HX 55 W, což není zrovna málo, nicméně to není konečná a max. hodnota v Turbu se dostává na opravdu hodně vysokých 157 W. Máme tu podporu PCIe Gen 5, Thunderbolt 4, Intel Killer Wi-Fi 6E, Bluetooth LE. Pokud jde o paměti, zvládá nanejvýš DDR5-5600 v kapacitě max. 128 GB.



Pokud jde o Raptor Lake-H, zde se dočkáme 8jádrových (4P+4E) až 14jádrových (6P+8E) modelů. Procesory podporují paměti DDR5-5200, případně starší DDR4-3200, nicméně v seznamu najdeme i LPDDR5(X)-6400 a LPDDR4X-4267. Všechny modely napříč tímto portfoliem mají 45W TDP, nicméně 8 a 12jádrové modely končí s Turbem na 95 W, zatímco 14jádrové verze (a 10jádrové Core i7-13620H) míří až na 115 W. Nejvýkonnější model nabídne takt 5,4 GHz.

Výkonné a přitom úsporné mají být procesory Raptor Lake-P. Zde je nabídka poměrně chudá a zahrnuje trojici 12jádrových a jeden 14jádrový model Core i7-1370P schopný zpracovat až 20 vláken najednou. U něj je zajímavé to, že má stejné spotřeby i jako ostatní modely této řady, a to navíc výrazně nižší než řada P (zejména v Turbo režimu). TDP totiž činí 28 W, max. spotřeba v režimu Turbo je pak 64 W. Vzhledem k tomu, že 1370P může jít s frekvencí až na 5,2 GHz, to není špatné.

Pro koho by i toto byly příliš vysoké spotřeby, má tu Intel Raptor Lake-U. Zde je ale nutno říci, že 15W TDP se tu dosahuje především stažením základního taktu a v režimu Turbo už nejsou proti řadě P o mnoho úspornější (alespoň papírově), dosahují totiž 55 W. Nabídka začíná 5jádrovým (1P+4E) modelem Processor U300 s frekvencí 1,2 GHz u P-Core a 0,9 GHz u E-Core (Turbo to u obou vyžene na téměř 4násobek). Vrcholem je pak 10jádrový Core i7-1365U (2P+8E). Jak vidíme, řada U sází především na vysoký počet úsporných jader E-Core a minimum výkonných.

No a nakonec je tu Raptor Lake-N. Tyto procesory jsou už bez P-Core a obsahuje tedy pouze E-Core bez Hyper-Threadingu. Podporují paměti DDR4, DDR5 i LPDDR5 a najdeme tu celkem 4 kousky. Core i3-N300 a Core i3-M305 mají 8 jader a oba se vyznačují frekvencí až 3,8 GHz, prvně zmiňovaný ale nabídne spotřebu 7 W, druhý pak 15 W. Zde ale pozor, toto není TDP, ale max. spotřeba v Turbo režimu (tedy to, co má řada U na 55 W). Intel Processor N100 a N200 jsou pak 4jádrové modely lišící se max. frekvencí a oba dva mají max. 6W spotřebu v Turbo režimu.