Mobilní procesor Samsung Exynos 2400 přináší grafiku od AMD s RDNA 3

inovuje nabídku svých mobilních procesorů a představuje svou novou vlajkovou loď. Ta přináší několik zajímavých novinek, přičemž jednou z nich je integrovaná grafikaod AMD s nejnovější architekturou. Díky tomu zvládá i hardwarový ray-tracing, jenž umí např. i nový iPhone 15 Pro s procesorem A17 Bionic. Společnost dále říká, že nový procesor přináší o 70 % více výkonu v oblasti CPU, bohužel ale nevíme další detaily. Proslýchalo se, že Exynos 2400 by měl být 10jádrovým procesorem, nicméně tisková zpráva se počtu jader nevěnovala. Každopádně uniklé výsledky benchmarků skutečně hovoří o 10 jádrech, takže připomeňme, že dle informací z jara letošního roku by měl mít procesor jedno jádro Cortex-A4, dvě výkonná Cortex-A720 a 3+4 úsporná jádra Cortex-A520 s různými frekvencemi (hovořilo se o 3,19; 2,9; 2,6 a 1,95 GHz). Tohle ale neberte jako potvrzenou informaci.

O čem ale Samsung mluvil, to je 14,7× vyšší výkon v oblasti AI ve srovnání s předchozím Exynosem 2200. Samsung dokonce na tomto procesoru demonstroval běh algoritmů text-to-image, tedy generativní AI převádějící textový příkaz na generovaný obraz. Funkce Samsung Zoom Anyplace pak dovoluje u focení sledovat objekt s až 4× zoomem díky tomu, že ho dokáže lokalizovat na obrazu z celého 200MPx snímače, ačkoli se bude kvůli zoomu používat jen výřez (bude-li tento procesor párován s fotoaparátem s 200MPx senzorem). Dokáže tak hýbat výřezem v rámci obrazu, který tak nemusí být jen a pouze uprostřed, tedy se tak často nestane, že by objekt byl mimo záběr jen kvůli tomu, že uživatel nestihne natočit telefonem (a digitálním výřezem zoomu) do správného místa.

Na konferenci, kde byla novinka prezentována, byl ukázán i nový modem pro 5G nebo procesor Exynos Auto V920, který ve spolupráci se snímačem ISOCELL Auto 1H1 zvládá 120Hz snímání včetně HDR a potlačování blikání umělých zdrojů světla.