Mobilní Snapdragon 8 Elite pro telefony topí na skoro 100 °C a bere i přes 20 W

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (původně se očekával název Snapdragon 8 Gen 4) ale na tom s úsporností bude patrně hodně na štíru.

Mobilní procesory pro telefony v posledních letech hodně tlačí na co nejvyšší výkon a poněkud zapomínají na nízkou spotřebu. Apple už boj o nejvýkonnější procesor spíše vzdal a nový A18 Pro zvýšil výkon v rámci rozumných možností, přičemž se soustředil spíše na vysoký jednovláknový výkon (frekvence až 4,05 GHz). MediaTek se svým Dimensity 9400 je tak na půli cesty, neboť maximální takt zvolil níže (3,63 GHz), na druhou stranu nemá žádná úsporná jádra a čtveřici nejvýkonnějších tvoří Cortex-X4 nebo Cortex-X5. Nový(původně se očekával název Snapdragon 8 Gen 4) ale na tom s úsporností bude patrně hodně na štíru.

Uniklá data napovídají základní takt jader úsporných jader 2,78 GHz, maximální by měl být u dvojice výkonných 4,09 GHz, což ale není o moc více než u Applu. Mluví se ale i o tom, že procesor v zátěži může vzít i více než 20 W, což je na mobilní procesor naprosto šílená hodnota. Pro zajímavost, předchozí A17 Pro bral zhruba 11 W, konkurence na Androidu z minulého roku (Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3) pak okolo 13 W. Ještě nedávné "vlajky" (A15 Pro, Snapdragon 888) přitom braly v zátěži mezi 3-7 W podle typu úlohy.

Otázkou je, jak se vůbec něco takového může v malém těle telefonu uchladit. A asi to půjde hodně těžko, protože stejné zdroje udávají, že teplota vylezla téměř na 100 °C (screenshot ukazoval 98,5 °C). Spekuluje se navíc o tom, že tohle měla být data z úspornější verze Snapdragonu 8 Elite. Existovat má ještě výkonnější, kde místo 6×2,78 GHz + 2×4,09 GHz poběží jádra na 6×3,53 GHz + 2×4,32 GHz. To jsou hodnoty, které mi nepřijdou být reálné, že by je někdo soudný mohl chtít protlačit do skutečného produktu. Vše potřebné bychom se měli dozvědět 21. října, kdy by mělo dojít k představení novinek. Snad Qualcomm dostane rozum a nebude se takt bezhlavě hnát za [docela zbytečným] výkonem.