Modder pomocí mědi srazil teplotu pamětí své RTX 3070 Ti o 46 °C

Je dobře známo, že GeForce vybavené paměťmi GDDR6X obecně nemají dobře vyřešené jejich chlazení, což se týká konkrétně přenosu tepla do chladiče. Obvykle se k tomu používají tlusté teplovodivé podložky, které ale nebývají moc kvalitní a zřejmě to platí i pro kartu Asus TUF RTX 3070 Ti, kterou disponuje YouTuber DandyWorks

Obvyklým řešením je koupě kvalitnějších, čili tepelně mnohem lépe vodivých podložek, kterými nahradíme ty původní, vedle čehož přijde je využít i pro vytvoření tepelného mostu mezi zadní stranou PCB v oblasti pamětí a kovovým krytem karty, kam sami výrobci obvykle nedávají vůbec nic.

S takovou modifikací už je možné i v extrémní zátěži, čili obvykle při těžbě kryptoměn na vyladěné kartě, dosáhnout toho, aby se teplota pamětí držela už v přijatelných mezích, což ovšem i tak může znamenat teploty kolem 100 °C. Cílem je, aby nerostla až ke 110 °C, což by znamenalo umělé škrcení výkonu (thermal throttling), a tedy jeho pokles.

Právě zmíněná Asus TUF RTX 3070 Ti přitom při těžbě nedokázala uchladit své GDDR6X, které tak dosáhly 110 °C i v případě, kdy ventilátory chlazení běžely na 3000 RPM, což jasně ukazuje na problém s nedostatečným vedením tepla z pamětí do chladiče. DandyWorks se ale nerozhodl využít kvalitnější teplovodivé podložky, ale malé měděné vložky, které mohou zajistit mnohem lepší chlazení než jakákoliv měkká podložka.

Je ale jasné, že taková modifikace není úplně jednoduchá. Měkké podložky se přítlaku přizpůsobí, čili by měly být o trošku tlustší, než je mezera mezi pamětí a chladičem. Měděné musí být tlusté tak akorát, aby byly ve stejné výšce jako samotné GPU, i když teplovodivá pasta také dokáže vytvořit jistou toleranci. Zde také záleží na profilu chladiče a celkově na jeho zpracování, neboť nemusí jít o jeden kus pasivu, který doléhá na paměti i GPU, což je právě i případ modifikované GeForce od Asusu (viz video).

Navíc je tu nebezpečí, že se nějaký kus mědi může uvolnit a sklouznout z paměti, přičemž hned vedle jsou napájecí MOSFETy a jiné součástky. Ty se tak modder snažil ochránit před případným zkratem pomocí polyimidové pásky.

Jak ale ukazují výsledky, skutečně stačí paměti jen kvalitně napojit na chladič, aby už nehrozilo škrcení výkonu, neboť s touto modifikací dokázal DandyWorks srazit jejich teplotu na pouhých 64 °C, a to pochopitelně opět v těžbě. Samotní výrobci karet by přitom nemuseli být tak radikální, aby používali měď namísto teplovodivých podložek. Stačilo by jen to, aby se nesnažili ušetřit za každou cenu a nepoužívali ty nejlevnější a nejméně kvalitní.



Ceny souvisejících / podobných produktů: