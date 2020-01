Modder vytvořil kartu Radeon RX Vega Nano

Grafické karty Radeon R9 v provedení Nano tak asi nebyly pro AMD takový úspěch, aby se firma rozhodla je znovu oživit v generaci Vega. Ostatně Radeon R9 Nano byl zmenšenou verzí karty Radeon R9 Fury X a přišel vybaven stejným čipem za stejné peníze, ovšem s podstatně menším chladičem, a tedy i výrazně nižším TDP, které se podepsalo i na výkonu. Těžko by si tak někdo schválně pořizoval takovou kartu, aniž by její malé provedení opravdu nutně potřeboval.

Dá se také říci, že pro AMD byly R9 Nano i způsobem, kam veřejnosti ukázat, že díky využití pamětí HBM mohou být i velice výkonné karty na tak malém PCB.

Nicméně není tak zcela pravda, že nástupce R9 Nano nikdy nepřišel. Na trh se dostala karta PowerColor RX VEGA 56 8GB HBM2-NANO Edition , nicméně to byla pouze a jen iniciativa jednoho výrobce a ne karta přímo od AMD, přičemž tato karta byla navíc představena až uprostřed roku 2018. Samo AMD vytvořilo maximálně několik vzorků, z nichž se jeden dostal do rukou Tima Sweeneyho z Epic Games, ovšem to bylo poprvé a naposled, co veřejnost mohla tuto kartu vidět. Zde máme zachyceno, jak mu ji předává Raja Koduri: