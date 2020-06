Moddeři už běžně využívají AI pro vylepšení textur starých her

Podobné verze umělé inteligence obvykle prezentuje především NVIDIA a dá se říci, že jde v podstatě o obdobu DLSS, kde se také převádí obraz z nižšího rozlišení do vyššího, a to tak, abychom původní nevyhnutelnou ztrátu detailů ve výsledku pokud možno vůbec nepoznali. Lépe než původní DLSS je na tom moderní verze DLSS 2.0

The Elder Scrolls: Morrowind

Deus Ex New Vision 2.0a

Konkrétně tu tak je například původní Deus Ex a jeho modifikace New Vision 2.0a , dále je zmíněn Remako mod pro hru Final Fantasy VII nebo Moguri for Final Fantasy IX, starý Hexen, čili vrstevník Doomu, získal Neuro x4 s lepšími texturami a další AI modifikace je nabízena i pro prvního Zaklínače . Je tu také balík lepších textur pro Vampire the Masquerade: Bloodlines Sonic Adventure , původní Red Faction a zapomenout také nesmíme na TES: Morrowind , z nějž je u následující srovnání.

V tomto ohledu by ale stejně mohl mít větší potenciál Skywind , o němž jsme na konci minulého roku hlásili, že v jeho vývoji bylo značně pokročeno. Jde o Morrowind v enginu Skyrimu (viz stránky projektu ) a na poměry moddingové scény je to neobyčejně složitý podnik, neboť jde v podstatě o celou hru, kterou někdo ve svém volném čase převádí do nové podoby s modernější grafikou včetně modelů, apod. Slibuje také plně namluvené postavy a zohlednění všech těch dlouhých let vývoje, který prodělal i samotný Skyrim.