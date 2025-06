Monitor Asus ROG Swift OLED PG32UCDMR přináší DisplayPort 2.1a

Další novinkou na poli herních monitorů je model Asus ROG Swift OLED PG32UCDMR. Tento monitor má 31,5" panel QD-OLED, tedy OLED s využitím technologie kvantových teček. Disponuje vysokým rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů). Monitor dosahuje největšího jasu 450 nitů, v HDR až 1000 nitů, splňuje VESA DisplayHDR True Black 400. Maximální kontrast dosahuje 1,5M:1. Monitor je 10bitový, zpracovává tedy až 1,07 mld. barev. Dosahuje vysoké obnovovací frekvence 240 Hz, která je dynamická díky podpoře Adaptive-Sync, Nvidia G-Sync a AMD FreeSync Premium Pro. Hráči pak ocení i krátkou odezvu 0,03 ms (GTG). Máme zde podporu pro HDR10 i Dolby Vision, pokrývá 99 % barevného prostoru DCI-P3.

Novinka je barevně kalibrovaná, dosahuje Delta E<2. Hráči tu najdou funkce jako GamePlus, Game Visual, ELMB, Shadow Boost, DisplayWidget i AI funkce jako AI Visual, AI Crosshair, AI Shadow Boost, Dynamic Crosshair a Dynamic Shadow Boost. K dispozici je také PiP/PbP a KVM Switch. Mezi porty máme jeden DisplayPort 2.1 (80 Gbps), dvojici HDMI 2.1 (48 Gbps), jeden USB-C s DP-Alt a 90W Power Delivery, dále jsou tu tři USB-A 3.2 Gen2 a výstup na sluchátka, nicméně integrované reproduktory tu nejsou. Co se týče polohovatelnosti, náklon je možný od -5° do +20°, do stran jde o +/-15°, výškově v 80mm rozsahu, možná je také montáž na zeď (VESA 100×100mm) a zajímavostí je 1/4" závit pro připevnění kamery pro streamování obsahu.

Kdo má rád světelné efekty, toho nejspíš potěší Aura Sync, dále tu najdeme i snímač vzdálenosti Neo Proximity Sensor (v případě nepřítomnosti uživatele ztmaví monitor, čímž sníží riziko vypalování obrazu). Monitor má i další funkce pro prodloužení životnosti Asus OLED Care Pro (rekalibrace Pixel Cleaning, Screen Move s jemným posunem pixelů, Boundary Detection, Taskbar Detection a mnoho dalších).