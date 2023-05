Monitor Asus ROG Swift OLED PG49WCD přichází s grafenovým chlazením

Dalším novým herním monitorem na trhu se stává Asus ROG Swift OLED PG49WCD. Ten dostal ultra širokoúhlý displej typu QD-OLED s poměrem stran 32:9 a rozlišením 5120×1440 pixelů. V podstatě tak jde o dva monitory 1440p s poměrem stran 16:9 vedle sebe. Máme zde ale funkci Smart KVM, která posouvá funkci KVM Switch ještě o něco dále. Pomocí KVM je možné ovládat dva počítače jedním setem klávesnice a myši. Smart KVM tu přidává funkci, kdy přejetím z jedné poloviny do druhé dojde k automatickému přepnutí počítače, který je ovládán, takže nejsou potřeba žádná tlačítka a jiné komplikované způsoby přepínání mezi jednotlivými PC. Díky portům USB-A 3.2 Gen1 a této funkci je možné dokonce kopírovat data z jednoho PC do druhého přetažením z jedné části monitoru na druhou, aniž by byl potřeba nějaký další hardware a software.



Displej má zakřivení 1800R, slibuje 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, nativní 10bitové barvy a odezvu pouhých 0,03 ms. Také se můžeme těšit na DisplayHDR True Black 400. Maximální obnovovací frekvence činí 144 Hz a podporována je také synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro. Hráči mohou využít aplikaci Asus DisplayWidget Center, který umožní výběr režimu GameVisual, aktivovat zaměřovač, počítadlo PFS i funkce pro zvýšení životnosti panelu OLED. Maximální jas monitoru je 1000 nitů, ten je ale k dispozici jen v 3 % plochy monitoru v HDR režimu. Funkce Uniform Brightness by ale měla zabránit typickým nepříjemným změnám jasu, když se výrazně změní plocha světlých pixelů (u panelů OLED obvykle způsobených systémem ABL - Automatic Brightness Limiter).

Máme zde porty HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, vedle již zmíněných USB-A je tu i USB-C s možností 90W Power Delivery. Asus také zapracoval na chlazení. Základní deska monitoru má velký pasivní chladič, aby nebylo potřeba aktivního chlazení. Samotný displej OLED je také velkým zdrojem tepla, a tak se tady pro jeho lepší šíření objevila grafenová vrstva, která má podle výrobce o dva řády lepší tepelnou vodivost než kovy jako zlato, měď nebo hliník.