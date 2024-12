Monitor MSI MPG 322URX přichází s rozhraním DisplayPort 2.1 a ultra rychlým UHBR20

Prozatím v Číně se objevuje nový monitor MSI MPG 322URX, který nahradí model MPG 321URX (ten je dostupný i u nás). Jde o QD-OLED monitor s 31,5" úhlopříčkou, vysokým rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů) a obnovovací frekvencí 240 Hz. Oproti předchozímu monitoru se příliš neliší po obrazové části, větší zajímavosti najdeme po stránce vstupů. Zatímco MPG 321URX má rozhraní DisplayPort 1.4 s max. rychlostí 32,4 Gbps (4×8,1 Gbps), nová verze MPG 322URX si polepšila na DisplayPort 2.1, a to rovnou ve variantě UHBR20, tedy s přenosovou rychlostí 20 Gbps na kanál, přičemž jsou zde čtyři. To dává přenosovou rychlost 80 Gbps. Toto rozhraní má podporovat 16K při 60 Hz nebo 8K při 120 Hz. Zde připomeňme, že DP2.1 existuje i v pomalejších variantách UHBR10 (40 Gbps) nebo UHBR13.5 (54 Gbps).



Zůstat má dvojice portů HDMI 2.1 se 48 Gbps, nicméně USB-C s DP-Alt si polepšilo v USB Power Delivery z 90 na 98 W. Dokáže tak napájet ještě hladovější notebooky. Porty USB-A si polepšily ze standardu USB 2.0 na USB 3.2. Jsou zde vstupy pro sluchátka a mikrofon.

Monitor má jas 250 nitů, v HDR pak 450 nitů (10% APL) a špičkově dokonce 1000 nitů (3% APL), to stačí na certifikaci DisplayHDR True Black 400. Kontrast dosahuje 1,5M:1, odezva činí 0,03 ms GTG, rozsah synchronizace je od 48 do 240 Hz. Monitor je 10bitový. Polohovatelnost je možná 110 mm výškově, náklonem od -5° do +15°, do stran +/-30°.