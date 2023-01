Monitor ViewSonic VG56V přináší webkameru s LED světly

ViewSonic uvedl dva nové monitory v řadě VG56V, konkrétně 24" verze VG2456V a 27" varianty VG2756V-2K. Oba dva jsou určené zejména pro kvalitnější video konference, k čemuž mají polohovací webkameru (+/-5° do stran) a LED světla pro lepší osvětlení. I pro audio tu máme vylepšení, a to odšumování pomocí systému umělé inteligence jak pro záznam (včetně zaměření na zdroj zvuku, odstranění klikání myši, zvuku kláves), tak i pro výstup. Co se týče reproduktorů, ty mají výkon 5 W.

27" verze má displej s rozlišením QHD (2560×1440 pixelů) a jeho webkamera má dokonce 5MPx rozlišení. V případě 24" varianty jde o rozlišení Full HD (1920×1080 pixelů) a dostalo se na webkameru se 2 MPx. Oba dva monitory mají port USB-C s 90W PD, USB hub, HDMI 1.4, DisplayPort a gigabitový port pro Ethernet. Samozřejmostí je i možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Co se týče cen, ty byly stanoveny na 359 USD, resp. 481 USD.