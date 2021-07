Monitory se 480Hz obnovovací frekvencí se chystají, kdy nastoupí?

Herní monitory jsou zboží, které jde na odbyt a nebývá levné, respektive zákazníci mohou snadněji akceptovat vyšší ceny i díky tomu, že jde o investici na řadu let, jejíž přínos díky svým očím ihned poznáme. Vývoj jde ale dopředu a v případě herních monitorů především má kam pokračovat na rozdíl od jiného hardwaru, jako jsou třeba vzduchové chladiče nebo myši. To samozřejmě neznamená, že se v jejich případě už nic nového vymyslet nedá, ale v posledních letech se ukazuje, že už je to velice obtížné.

Jako diskutabilní už můžeme vidět i přínos zvyšování obnovovací frekvence u monitorů, které dnes nabízejí maximálně 360 Hz, ovšem to samozřejmě nezabrání výrobcům nabídnout nově i 480Hz panely, které jsou aktuálně ve vývoji a monitory by s nimi měly dorazit někdy v roce 2023.



Vývoj zajišťují konkrétně firmy AU Optronics a LG Display, které si chystají 480Hz novinky. V případě LG Display jde o několik panelů, z nichž jeden má nabídnout 24,5" úhlopříčku a rozlišení Full HD, takže na dnešní poměry je to v tomto ohledu ten nejnudnější průměr, ale dalo se samozřejmě očekávat, že se 480 Hz nepřijdou hned ultraširokoúhlé panely s vysokým rozlišením. LG plánuje tento displej masově vyrábět od konce příštího roku, přičemž o plánech firmy AU Optronics (AUO) víme jen to, že si chystá také jistý 480Hz panel s Full HD a chce jej rovněž vyrábět od příštího roku.

Je otázka, jakou technologií budou tyto novinky oplývat. Vsadit bychom si mohli na TN, ovšem AUO využívá pro své rychlé panely také technologii AHVA.

