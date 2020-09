Mozilla chce rozlousknout tajemství AI v YouTube, můžete také pomoci

YouTube je druhým nejnavštěvovanějším serverem na světě a jeho doporučující a vyhledávající algoritmy jsou tak opravdu velmi vlivné. Mozilla se už nějakou dobu snaží od Googlu vymámit, jak vlastně fungují, a zjistit, kdy mohou vést k nevhodnému obsahu. Mnohokrát se uživatelům stalo, že hledali videa k nezávadným tématům, přičemž YouTube jim nabídl i různá dezinformační, rasistická, násilná či jinak nevhodná videa. S blížícími se prezidentskými volbami rostou obavy z toho, že zkreslené algoritmy mohou negativně ovlivňovat to, co lidé uvidí. Mozilla tak uvádí doplněk do prohlížeče nazvaný RegretsReporter.



Lidé si jej mohou nainstalovat a v případě, že je YouTube dovede k nějakému podivnému videu, mohou ho nahlásit a doplnit i pár informací, které vedly k jeho doporučení (tzv. YouTube Regrets). Důležité bude soukromí, takže Mozilla bude uživatelům přiřazovat náhodná ID a data bude zasílat jen ta, která si bude přát uživatel. Uživatele by tak nemělo být možné identifikovat a spojit s konkrétním účtem na Googlu (YouTube). Mozilla vyzývá uživatele, aby s nainstalovaným doplňkem nijak neměnili své chování na YouTube. Cílem je, aby se získalo dost dat, ze kterých by šla vyvodit nějaká pozorování a závěry, proč YouTube doporučuje a navrhuje to, co navrhuje. Sám Google iniciativu neodsuzuje a spíše vítá výzkum jeho systémů.

