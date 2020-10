Mozilla Firefox 82 přináší zejména zrychlení stránek i videa

Internetový prohlížeč Mozilla Firefox přichází do své nové verze Firefox 82. Ta se soustředí především na vyšší rychlost, máme zde ale i několik dalších vylepšení. Tvůrci se hodně zaměřili na přehrávání videa, a tak tu máme novou pozici tlačítka pro Picture-in-Picture, které by mělo být snáze k nalezení, ale osobně se mi nezdá, že by to bylo o cokoli lepší. Na macOS je nyní k dispozici nová zkratka pro vyvolání PIP videa. Naopak na Windows uživatelé jistě uvítají zmírnění letité slabiny Firefoxu ve slabším výkonu při přehrávání videa. K dispozici je nyní DirectComposition pro HW dekódování videa, což zlepší i využití CPU a GPU. Na noteboocích se tak můžeme těšit i na vyšší výdrž akumulátoru.

Webové stránky využívající rozvržení flexbox se nyní budou načítat o 20 % rychleji, také obnova relace má proběhnout o 17 % rychleji a ve Windows se můžeme těšit i na 10% nárůst rychlosti při otevírání nových panelů. Objevilo se i několik oprav chyb, změnilo se také automatické vyplňování údajů o kreditních kartách.

