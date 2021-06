Mozilla Firefox 89 přináší nové uživatelské rozhraní Proton

Před pár hodinami vyšla nová verze internetového prohlížeče Mozilla Firefox 89. Tou nejvýraznější změnou je nové uživatelské rozhraní Proton, které chce být modernější a uhlazenější. Mozilla tak odsunula do pozadí málo využívané funkce, přeorganizovala některé menu nabídky (občas se tak budete ztrácet, např. mně osobně bude asi chvíli trvat, než si zvyknu, kde se mažou záložky) a v podstatě se zbavila ikonek. Jinak vypadají i různá vyskakovací okna a hlášky, které mají modernější vzhled. Panely jsou větší se zaoblenými hranami, jinak např. zobrazují i to, pokud přehrávají zvuky. Upřímně řečeno, ikonka reproduktoru byla lépe patrná než text "přehrává" pod názvem stránky. Rychle nalézt panel, který spustil nějaké zvuky, je tak výrazně složitější než doposud.



Pokud se vám nové rozhraní Proton nelíbí, můžete zavítat do konfigurace prohlížeče (do adresního řádku napište about:config a potvrďte, že chcete provádět zásahy do nastavení Firefoxu). Najděte položku browser.proton.enabled a nastavení "true" změňte na "false" (k tomu stačí i poklikání).

Jednou z dalších novinek je rozšíření režimu Total Cookie Protection. Tato funkce se poprvé objevila ve Firefoxu 86 a funguje tak, že každá stránka má vlastní sadu cookies, které nejsou ve společném úložišti. Ty se tak nemohou sdílet mezi různými stránkami, což se mohlo využívat ke sledování uživatelů. Nyní je tento režim k dispozici i v anonymních oknech (doposud v ETP Strict Mode).

