Mozilla Firefox zvyšuje tržní podíl v EU díky zákonu Digital Markets Act

Tvůrci internetového prohlížeče Mozilla Firefox mohou trochu slavit. Na půdě Evropské unie totiž platí zákon (Digital Markets Act), který brojí proti monopolnímu chování společností. Přikázal tak už Applu umožnit v EU alternativní obchody s aplikacemi pro iOS, také vyžaduje možnost výběru výchozího internetového prohlížeče v operačních systémech. Mozilla nyní říká, že právě toto ji pomáhá zvyšovat tržní podíl v EU. Poté, co v roce 2024 začal operační systém Apple iOS umožňovat výběr výchozího prohlížeče, zvýšil se počet denně aktivních uživatelů v Německu o 99 % a ve Francii dokonce o 111 %. V iOSu se to poprvé objevilo od verze 17.4, tam to ale bylo dle Mozilly velmi špatně navrženo a dialogy byly významně vylepšeny až v iOSu 18.2.

Problémem pro Mozillu je nicméně to, že sice násobně roste, ale za prvé je to jen v rámci EU, neboť v jiných částech světa něco takového není aplikováno, a za druhé to, že roste z naprosto mizivých čísel. Kdysi jeden z nejpopulárnějších browserů je dnes na pokraji zájmu, nicméně v rámci mobilní scény to byla tržním podílem tragédie vždy. Podle statistik StatCounter má v mobilní sféře až 7. pozici. Předbíhá ho Chrome se 67,26 %, druhé je Safari s 22,98 %, třetí je Samsung Internet s 3,69 % a čtvrtou pozici drží Opera s 1,66 %. Mozilla Firefox má pouhých 0,56 % na již zmíněném 7. místě, což je jen o trochu lepší než Edge s 0,48 %. Na tabletech je to ještě horší, číslo je tak malé, že ho statistiky ani neuvádí.

V případě desktopu je na tom ale Firefox o dost lépe, i když z dlouhodobého hlediska je to výrazně horší než v minulosti (v roce 2010 měl zhruba 32% podíl, pak ho ale v roce 2011 začal velmi rychle předbíhat Chrome, už v listopadu 2021 klesl pod 26 % a Chrome začal být nad touto hranicí). Chrome i zde nadále vítězí, tentokrát se 65,55 %, druhé místo má tentokrát Microsoft Edge, kterému se poslední dobou docela daří a který je nyní na 13,9 %. Třetím prohlížečem je Safari s 8,65 % a Firefox má zde čtvrtou pozici s 6,36 %. Opera je pátá s 2,9 %.