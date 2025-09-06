>
>
>
>
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Mozilla Firefox je už jediným moderním mainstreamovým prohlížečem, který má podporu pro starší operační systémy Windows 7, 8 a 8.1. Ta byla prodloužena oproti původním plánům.
Reklama
Kvůli bezpečnosti a zastaralé architektuře už většina mainstreamových prohlížečů nepodporuje zastaralé operační systémy, jež jejich vývojáři ze strany Microsoftu nebo Applu už neaktualizují. Uživatelé Windows 7, 8, 8.1 nebo některých starších verzí systému macOS (10.12 Sierra, 10.13 High Sierra a 10.14 Mojave) tak už mají smůlu např. u prohlížečů Chrome, Edge, Opera nebo Vivaldi. Mozilla Firefox je posledním mainstreamovým prohlížečem, který nadále vydává aktualizace pro uživatele těchto starších nepodporovaných systémů.
Firefox ESR 115 měl sice skončit už letos v září, nicméně Mozilla oznámila, že jeho aktualizace budou pokračovat i nadále, a to až do března 2026. Prodloužení podpory si tak mohou užít uživatelé výše zmíněných systémů ještě půl roku navíc. Jestli ji Mozilla prodlouží ještě jednou, to nevíme, to se dozvíme až na jaře. Cílem je, aby měli uživatelé ještě trochu více času na upgrade na nový operační systém, přitom měli stále co nejbezpečnější internetový prohlížeč, jak je to možné. Zde připomeňme, že Windows 10 na tom není o moc lépe, ten podporu Microsoftu ztratí příští měsíc v říjnu.
Když už jsme u té podpory ze strany Firefoxu, zmínit můžeme ještě to, že Firefox 144 bude poslední verzí, která na Linuxu bude podporovat 32bitové procesory (Firefox 145 už bude jen 64bitový) a Firefox ESR 140 bude na 32 bitech aktualizován až do září 2026.
Zdroj: blog.mozilla.org, techspot.com