Mozilla Thunderbird se "stěhuje", MZLA má zajistit lepší vývoj

Mozilla Thunderbird je jedním z produktů nadace Mozilla Foundation. Aby mohl být tento poštovní klient nadále aktivně vyvíjen, rozhodla se Mozilla jej posunout pod hlavičku jiné společnosti. Podobně jako je Firefox vyvíjen společností Mozilla Corporation, jež je vlastněna touto nadaci, tak i Thunderbird se nyní oddělí od nadace a bude pod hlavičkou společnosti MZLA Technologies Corporation. I v tomto případě bude ale vlastníkem nové společnosti nadace Mozilla Foundation.





Přesunutí má znamenat, že klient bude vyvíjen stále stejnými lidmi a bude i nadále zdarma, společnosti to ale umožní pružněji reagovat a především získávat snáze jiné prostředky příjmu i nové vývojáře. Právě snižující se příjmy jsou pro Mozillu poslední dobou velkým problémem, za což může klesající zájem o prohlížeč Firefox. Co přesně můžeme čekat v budoucnu od Thunderbirdu, to nám MZLA řekne v následujících měsících. Každopádně to alespoň prozatím vypadá, že vývoj nebude zastaven.



