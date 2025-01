Mračna kolem DeepSeeku. Únik dat, nařčení z vykrádání jiných a prohlašuje, že je ChatGPT

Čínský chatbot DeepSeek vzal svět útokem. Na Apple App Store jde nadále o nejstahovanější aplikaci v kategorii produktivity, a to už několik dní po sobě. Popularita nového chatbota je vysoká, přičemž je oceňován za své malé nároky na hardware i velmi slušné výsledky. Není sice nejlepší ve všem, ale např. je mnohými oceňován za skvělé programátorské schopnosti. Jenže ne vše je tak růžové. Nový systém má totiž mnoho různých problémů.



Jedním z nich jsou obavy o bezpečnost a soukromí. Ta prvně plyne z toho, že jde o čínský software, kde se obvykle očekávají možné vazby na čínskou vládu, nemluvě o tom, že z Číny všeobecně pramení jedno z největších množství hackerských útoků na světě. Problémem v této oblasti je také to, že se už bezpečnostním výzkumníkům z Wizu povedlo nabourat do systému a získat přes milion řádků z databáze. Wiz o tomto informoval DeepSeek, ale není jasné, kolika jiným útočníkům se něco takového také povedlo. A pokud ano, otázkou je, jaké měli úmysly. Je dobře známo, a tvrdí to i sám DeepSeek, že je v posledních dnech neustále terčem hackerských útoků. Kvůli obavám ze soukromí tak má aplikace už problém v Itálii, kde byla stažena z obchodů s mobilními aplikacemi. Nevíme však, zda ji stáhl sám DeepSeek, nebo to bylo na popud vlády.

Druhou potíží pro DeepSeek je to, že čelí nařčením z vykrádání ChatGPT. Někteří tvrdí, že je založen na populárním chatbotu od OpenAI. Nakolik je to pravda, to se teprve ukáže, nicméně některé redakce se do toho ponořily trochu hlouběji a nechali DeepSeek, ať jim o sobě něco řekne. Několikrát sebe identifikoval jako ChatGPT, což vzbuzuje pochybnosti. Pochopitelně, toto může být zapříčiněno více různými důvody a ne nutně vykradením ChatGPT, každopádně to přináší spíše více dalších otázek, než že by to odpovědělo na ty staré.