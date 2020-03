MSI kvůli koronaviru prodlužuje záruku o dva měsíce, u nás zatím ne

Společnost MSI jako výrobce hardwaru se rozhodla k automatickému prodloužení záruční lhůty, a to o dva měsíce a za určitých podmínek. Jde tak o nabídku zaměřenou především na zákazníky bydlící v nejvíce ohrožených oblastech, kteří tak mohou mít různé problémy s uplatněním záruky na zboží, které se mohlo poškodit zrovna v těchto dnech. V takových případech přijde její prodloužení velice vhod.

MSI pochopitelně nemůže posuzovat případ od případu, kdy bylo či nebylo možné reklamovat zboží v původní lhůtě. Záruční dobu tak rozšiřuje plošně ve vybraných zemích o dva měsíce, což se ovšem týká monitorů, desktopových počítačů, základních desek, PC skříní a All in One počítačů, ale už ne třeba notebooků nebo jiného typu hardwaru.

Českou republiku ovšem MSI zrovna nepovažuje za jednu z nejohroženějších (či jinak "zajímavých") zemí a v této době prodloužení záruky platí pouze v Jižní Koreji, Německu, Itálii, Francii, Japonsku, Španělsku, USA, Švýcarsku, Singapuru, Velké Británii, Hong Kongu, Švédsku, Norsku, Nizozemí, Austrálii, Kuvajtu, Bahrajnu, Malajsii, Belgii a Kanadě. Pro Čínu si MSI připravilo speciální nabídku. Je tak vidět, že nejde pouze o objektivně nejvíce postižené země, ovšem MSI může mít i ten důvod, aby se alespoň trošku snížila poptávka po náhradních dílech vzhledem ke stále problematické výrobě v Číně. Pak je logické, že svou nabídku směřuje obecně i na velké trhy, i když v zemích, které koronavirus dosud moc nepostihl, zákazníci nemají důvod, proč reklamaci odkládat.

Podmínkou je navíc i to, aby byl zákazník registrován v MSI Rewards Program a registrované měl i zakoupené zboží, které by chtěl případně reklamovat. Jedná se také o zboží, jehož záruční lhůta má vypršet v průběhu března, čili pokud jde třeba o záruku končící až za půl roku, taková prodloužena nebude, nicméně nás to zatím stejně nemusí zajímat, pokud MSI svou nabídku nerozšíří.

Ceny souvisejících / podobných produktů: