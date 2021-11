MSI MEG Z690 GODLIKE bude božská i svými rozměry

MSI MEG Z690 GODLIKE se zatím ukázala jen na obrázcích s holým PCB, ale i tam je vidět její rozvržení a umístění jednotlivých prvků, a to možná i lépe než na fotografii hotové desky.

Výrobci desek či skříní přitom obvykle dokáží označit za E-ATX cokoliv, co je jen trošku širší než ATX (305 x 244 mm). Ani tato deska přitom nemá skutečné rozměry E-ATX (305 x 330 mm), ale už se k nim se svými 305 x 310 mm značně blíží.

Vypadá to také, že půjde možná o největší model ze všech desek se Z690, neboť tu máme konkurenční ASUS ROG Maximus Z690 Extreme (305 x 277 mm) a Gigabyte Z690 Aorus Xtreme (305 x 285 mm), ale o to nakonec nejde.

Je třeba tak počítat s tím, že MSI MEG Z690 GODLIKE bude značně přesahovat běžné rozměry ATX hardwaru, takže se nemusí vejít do klasických Middle Towerů a pokud se vejde, může alespoň zakrýt otvory pro protažení kabelů. A také je třeba myslet na to, že když jí do plných E-ATX rozměrů přece jen chybí dva centimetry, znamená to, že montáž bude provedena leda s využitím devíti otvorů odpovídajících formátu ATX. Čili značná část desky na pravé straně zůstane bez opory a neopatrné zapojování či vypojování konektorů, zvláště hlavního 24pinového ATX, by ji mohlo poškodit.

Z obrázků se dozvídáme, že MSI tu nabídne rovnou 22 fází napájení procesoru a pak to vypadá rovnou na šest slotů M.2 pro SSD plus jeden pro Wi-Fi/Bluetooth modul. Najdeme tu také dva 8pinové přídavné napájecí konektory pro procesor, obvyklé čtyři sloty DIMM, samozřejmě pro DDR5 (až 128 GB a přinejmenším 6666 MHz), jeden hlavní PCIe 5.0 x16, druhý 5.0 x8 sdílející linky s hlavním a pak ještě jeden PCIe 4.0 x8, což lze určit dle známých vlastností procesorů Alder Lake-S a čipové sady Z690.

Právě k této desce by MSI mohlo jako příslušenství nabídnout svou novou redukci pro SSD kompatibilní s PCIe 5.0

Ceny souvisejících / podobných produktů: