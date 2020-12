MSI omylem zveřejnilo specifikace procesoru Rocket Lake

V posledních dnech máme přímo žně, co se týče informací o procesorech Intel Rocket Lake-S. Nedávno se jeden z nich objevil v desktopu firmy HP , a to rovněž inženýrský vzorek a dnes jsme se podívali na test nového Intelu v Ashes of the Singularity , přičemž ten už byl označen jako Core i9-11900K a měl o 100 MHz vyšší základní takt než vzorek z desktopu HP. A to platí i pro únik informací firmy MSI.