MSI Optix MAG272CRX: rychlý 27" monitor s USB C

MSI Optix MAG272CRX je tak zaměřen především na rychlost, ovšem díky použitému panelu typu VA by neměl mít ani špatné barvy. Konkrétně spoléhá na 8bitový VA panel s FRC, který nabídne prohnutý povrch (1500R), rozlišení klasické Full HD (1920 x 1080), maximální jas 300 cd/m2, kontrastní poměr 3000:1, pozorovací úhly 178 stupňů v obou směrech, 1ms odezvu a zmíněnou až 240Hz obnovovací frekvenci.

Displej dokáže pokrýt barevný prostor sRGB ze 113 % a DCI-P3 z 89 % a co se týče obnovovací frekvence, tu bude řídit VESA Adaptive-Sync (certifikace FreeSync) v rozsahu od 48 po 240 Hz.

Strategie společnosti MSI je přitom taková, že na trh se od ní mají dostávat spíše takové monitory, které mají neobvyklé konfigurace a výbavu, aby se odlišily od nabídky jiných firem. Je ovšem možné, že MSI Optix MAG272CRX využívá stejný panel jako monitor Samsung CRG5 a pokud je to pravda, pak by to byli jediní dva rivalové na celém trhu (zatím).

Optix MAG272CRX nám dále nabídne podsvícení Mystic Light RGB na zadní straně a také je označen jako HDR Ready. Ovšem konkrétní HDR certifikaci nemá a ostatně dosahuje jen jasu 300 cd/m2.

Model Optix MAG272CRX Panel 27" VA Nativní rozlišení 1920 × 1080 Maximální obnovovací frekvence 240 Hz Odezva 1 ms Jas 300 cd/m² (typ.) Kontrast 3000:1 Podsvícení LED Pozorovací úhly 178°/178° horizont./vert. Zakřivení 1500R Poměr stran 16:9 Gamut 89% DCI-P3

113% sRGB HDR 'HDR Ready'

Synchronizace VESA Adaptive-Sync

AMD FreeSync

48 Hz - 240 Hz Velikost pixelu 0,3113 mm² Hustota pixelu 81 PPI Vstupy 1 × DisplayPort 1.2

2 × HDMI 2.0 Audio 3,5 mm výstup USB Hub 2 × USB 3.2 Gen 1 Stojan Výška: 130 mm

Naklopení: -5˚ - 20˚

Natočení: ne Cena ?

Co se týče zbylé výbavy, pak ta zahrnuje zmíněný USB C, který je vybaven režimem DisplayPort Alt a také Power Delivery. Vedle něj tu máme jeden DisplayPort 1.2a, dva HDMI 2.0b a pak ještě dvouportový hub s USB 3.2 Gen 1 a výstup na sluchátka. Stojan umožní naklopení v rozsahu -5 ° až +20 ° a nastavení výšky 0 - 130 mm, ale nic jiného.

Z hlediska ceny a dostupnosti se zatím nedozvíme nic. Můžeme ale odhadovat, že pokud by měl nový MSI mít stejný panel jako Samsung CRG5 (27RG50), mohla by být podobná i cena, a to kolem 370 dolarů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: