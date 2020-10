MSI potvrzuje Ryzen 5000 pro své desky s AMD 400, ale co série 300?

Jedno nedorozumění s velice špatně informovanou a nejspíše i línou podporou firmy Asus rozdmýchalo sérii zpráv o tom, zda se majitelé desek s čipsety X470 a B450 mohou či nemohou těšit na podporu nových procesorů Ryzen 5000. Byla by totiž velká škoda, kdyby si museli pořizovat novou desku, pokud jsou s tou svou spokojeni a těšili se na to, že si jen vymění pod chladičem starý procesor za nový. Patice AM4 by totiž měla s generací Ryzen 5000 skončit, takže pro případný upgrade na příští generaci by byla opět zapotřebí i nová deska a to nehledě na nové paměti. Příští desktopová generace AMD by už totiž měla přejít na DDR5.

Majitelé desek s X470 a B450 však mohou být klidní, nyní i MSI potvrzuje, že kompatibilní s Ryzeny 5000 budou všechny její modely (i non-MAX verze) a u ostatních firem (Gigabyte, ASRock) by to mělo být stejné. Platí ovšem, že nové BIOSy pro starší čipové sady budou k dispozici spíše až začátkem příštího roku a je otázka, zda tím AMD něco sleduje. A tím něčím by mohlo být to, že pozdější nástup BIOSů pro starší desky bude pravděpodobně znamenat i rozmělnění zájmu zákazníků o nové procesory, aby AMD mohlo lépe zvládnout počáteční poptávku.

Společnost MSI přitom potvrdila výše uvedenou kompatibilitu už v květnu, takže opravdu nemůžeme být překvapeni, ale na druhou stranu, poměry se mohly změnit. Firma také připomíná, že pro Ryzen 5000 jsou ideální desky s X570 a B550 i díky novému AGESA Combo PI V2 1.1.0.0 s "perfektním využitím výkonu sběrnice PCIe 4.0". Ale právě o to jde, pokud je někomu tato sběrnice volná a má svou kvalitní desku se starším čipsetem, těžko se bude hnát do pořízení nové, u níž může teprve předpokládat, že pro příští generaci se už hodit nebude.

Ovšem co desky s X370, B350 či dokonce A320? Jde sice o první generaci čipsetů pro Ryzen, ale v podstatě není důvod, proč by ta nemohla také podporovat Ryzen 5000. MSI to svým způsobem potvrzuje, protože uvedlo, že tuto kompatibilitu nelze očekávat, ale v konečném důsledku to závisí pouze na rozhodnutí firmy AMD.

