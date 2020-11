MSI představilo řadu monitorů PRO MP242 pro online výuku

V nabídce monitorů společnosti MSI se objevila trojice nových monitorů PRO MP242, MP242V a MP242. Jde o stejné panely a rozdíly jsou zde v stojanech a možnostech polohové konfigurace monitoru. Nové monitory jsou určené zejména pro online výuku. Podle MSI dnes děti při online výuce stráví 6,5 hodiny denně před monitorem, a tak je ochrana jejich zraku velmi důležitá. Tyto monitory tak splňují standardy TÜV pro nízké vyzařování modrého světla. Nabídnou také obrazovku, která neodráží okolní světlo. Nechybí 2W reproduktory, na záď lze připojit malý počítač MSI Cubi a můžete využít montáže pomocí ramena MSI MT81. K dispozici je totiž VESA 100×100mm.



Monitory mají 23,8" panel IPS s klasickým rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů). Odezva činí 5 ms, maximální jas 250 cd/m2 a pozorovací úhly činí tradičních 178°. Lze počítat s typickým kontrastem 1000:1 a 99,1% pokrytím CIE 1976. Panel je schopen zobrazit 16,7 milionu barev, nicméně není nativně 8bitový, ale jde o 6bitovou verzi s FRC. Jako vstupy to máme HDMI 1.4 s maximální frekvencí 75 Hz a D-Sub (VGA), které podporuje maximálně 60 Hz.

Novinky se liší ve svých stojanech. PRO MP242 nabídne jen náklon o -5° do +23°, MP242V pak od -3° do +21°. Nejuniverzálnější je v tomto MP242P, který zvládne náklon od -8° do +20°, výškově je to ve 120mm rozsahu, do stran +/-30° a nechybí ani funkce pivota.



