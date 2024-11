MSI představuje funkci Latency Killer pro zvýšení výkonu DDR5 RAM, má ale vedlejší účinky

Zvyšování výkonu nemusí vždy fungovat tak, jak bychom si přáli. Nová aktualizace AGESA 1.2.0.2a sice přinesla podporu pro procesor AMD Ryzen 7 9800X3D a zvýšení výkonu CPU, nicméně zhoršila latence pamětí DDR5 o zhruba 10 ns. Společnost MSI proto u svých základních desek zavádí funkci Latency Killer, která by měla tyto zvýšené latence snížit zpět. V podstatě to vypadá, že do určité míry ruší to, co verze 1.2.0.2a přinesla. Když se totiž podíváme na popisek funkce, který u dané funkce MSI prezentuje, tak ten říká, že Latency Killer sníží latence operačních pamětí, na druhou stranu může mít vedlejší účinky, a to snížení výkonu CPU.



Společnost AMD by nicméně už nyní měla připravovat verzi firmwaru, který by řešit toto navýšení latencí, které přinesla verze AGESA 1.2.0.2a, a to tak, aby výrobci základních desek pak nemuseli řešit nějaké vypínání a zapínání režimů s vysokými nebo nízkými latencemi. Podle prvních testů z internetu (na desce MPG X870E Carbon WiFi s pamětmi DDR5-8000 CL38 a procesorem Ryzen 7 9800X3D) funkce Latency Killer snížila latence pamětí až o 8 ns, tedy skoro o tolik, jaké bylo prvotní zhoršení. Funkci je možné vypnout, zapnout, nebo její řízení nechat na automatice.