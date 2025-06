MSI představuje rychlý 600Hz herní monitor 242R X60N

Dalším extrémně rychlým herním monitorem, který se dostává na trh, je MSI 242R X60N. Vysoká frekvence je zde primárním zaměřením, přičemž dosahuje hodnoty 600 Hz a díky Adaptive-Sync je dostupná v rozsahu 60 až 600 Hz. Počítat ale musíme s rozlišením jen Full HD, tedy 1920×1080 pixelů. Navíc asi nepotěší to, že jde o typ Rapid TN, tedy s nízkými pozorovacími úhly 170° horizontálně a 160° vertikálně. Zajímavostí je ale i velmi krátká minimální odezva GTG, a to papírově pouhých 0,1 ms. Monitor má maximální jas 350 nitů v SDR, resp. 500 nitů v HDR, díky čemuž má certifikaci Display HDR 400. Pokrývá 89 % barevného prostoru Adobe RGB, 93 % DCI-P3 a 119% sRGB. Podporovány jsou 10bitové barvy, využívá se k tomu ale FRC (tzn. 8bit+FRC).

Najdeme tu jeden DisplayPort 1.4a, dva HDMI 2.1 (48Gbps) a jeden USB-C včetně 98W Power Delivery. Dále tu máme 3 porty USB-A 2.0, jeden USB-B 2.0 a výstup na sluchátka. Co se týče polohovatelnosti, náklon je možný od -5° do +20°, do stran o +/-30°, výškově ve 130mm rozsahu, k dispozici je také funkce pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Potěší i podpora PiP, PbP a KVM. Hráči mohou využít funkce jako MPRT Sync (snižuje rozmazání) a AI Navigator, díky čemuž se dostanete např. k AI Vision nebo AI Crosshair. Monitor má i speciální režimy pro hraní v rozlišeních 1820×960 a 1024×768 pixelů. Dále je k dispozici Gaming Intelligence App pro snadné nastavení monitoru. Podporováno je i Windows Dynamic Lighting, díky čemuž lze ovládat světelné efekty.