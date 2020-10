MSI reaguje na obvinění z prodeje RTX 3080 na eBay za nafouknuté ceny

Vypuštění nové generace GeForce Ampere je vskutku unikátní i vzhledem k tomu, co všechno se kolem něj děje. Dočkali jsme se i masivního nasazení botů, s jejichž pomocí se právě tzv. scalpeři snaží skupovat co nejvíce karet pro další prodej a své vlastní obohacení. A právě společnost MSI je obviněna na Redditu z toho, že využila svou společnost zvanou Starlit Partner k tomu, aby se v důsledku sama zachovala jako scalper a prodávala své GeForce RTX 3080 ve verzi GAMING X za 1359 dolarů. To je o cca 600 dolarů více, než by měla být konečná cena této karty na trhu.

Dá se zjistit, že společnost Starlit Partner skutečně prodala čtyři karty za 1359 USD a také bylo zjištěno, že Starlit Partner patří firmě MSI Computer Corp. , která má ve svém představenstvu i členy z tchaj-wanské společnosti Micro-Star International Co Ltd, čili samotné MSI, jak ji známe my. Propojení všech třech firem je tak zřejmé. Jak tedy MSI vysvětluje aktivity firmy Starlit Partner na eBay?

V oficiálním vyjádření se uvádí, že Starlit Partner je nezávislá pobočka věnující se prodejům, která působí skutečně pod firmou MSI. Má se starat o prodej nadbytečných produktů ze skladů a také renovovaného či repasovaného hardwaru, a neměly by se jí tak dostat do rukou zbrusu nové produkty jako karty RTX 3000. MSI tak dle svých slov tuto věc vyšetřila a shledala, že kvůli jisté chybě se Starlit Partner dostal k produktům, jež mu neměly padnout do rukou.

Firma Starlit Partner tak nyní dostala nařízeno, aby kontaktovala zákazníky, kteří si koupili předražené karty a nabídla jim dvě možnosti. Buď kartu vrátí a dostanou všechny své peníze zpět, anebo si ji nechají a dostanou zpět peníze zaplacené nad rámec doporučené částky, takže je asi jasné, co si dotyční zvolí. MSI nakonec slíbilo, že zavede opatření, která by měla takovým případům v budoucnu zabránit.



