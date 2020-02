MSI si zaregistrovalo GTX 1650 s paměťmi GDDR6

NVIDIA původně nabídla jako naprostý low-end série GeForce GTX 1600 karty GTX 1650 s pouhými 896 CUDA jádry. Později však s využitím o stupeň lepšího GPU TU116 přišla s verzí Super, která má již 1280 CUDA jader, vyšší pracovní takty a také podstatně rychlejší paměti GDDR6 se 12 Gb/s na pin oproti 8 Gb/s na pin v případě původních modelů. Tento low-end se tak daleko zlepšil, i když také zdražil. Karty GTX 1650 v původní podobě ale na trhu zůstaly, ale nyní je možné, že se změní, alespoň pod taktovkou firmy MSI.

Ta by mohla dle Ta by mohla dle záznamů EEC brzy nabídnout karty GTX 1650 vyzbrojené rychlejšími paměťmi GDDR6, ovšem jediné, co k tomu zatím máme, je následující seznam registrovaných modelů:

MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X



MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING



MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC



MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS



MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OC



MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX



MSI GeForce GTX 1650 D6T LP OC



MSI GeForce GTX 1650 D6T LP

Jde tak o vcelku jasné označení D6 značící paměti GDDR6 a je otázka, co se zatím skrývá, pokud vůbec něco. NVIDIA dnes nabízí už jen dvě karty s GDDR5, a to právě GTX 1650 a pak GTX 1660. Co se týče GTX 1660, ta by mohla klidně zmizet z trhu, neboť GTX 1660 Super je jen mírně dražší, ale mnohem lepší. To ostatně platí i pro GTX 1650 Super a její původní verzi, ovšem vylepšená GTX 1650 s paměťmi GDDR6 by mohla zvednout zájem zákazníků snažících se šetřit každou korunu.

NVIDIA GeForce GTX 1600

GTX 1660 Ti GTX 1660 SUPER GTX 1660 GTX 1650 SUPER GTX 1650

GDDR6 GTX 1650

GDDR5 GPU 12nm TU116-300 12nm TU116-300 12nm TU116 12nm TU116 12nm TU117-??? 12nm TU117-300 CUDA jádra 1536 1408 1408 1280 896 ? 896 Základní takt 1500 MHz 1530 MHz 1530 MHz 1530 MHz ? 1485 MHz Turbo 1770 MHz 1785 MHz 1785 MHz 1725 MHz ?

1665 MHz Paměťová propustnost/pin 12 Gbps 14 Gbps 8 Gbps 12 Gbps 12 Gbps ? 8 Gbps Paměti 6GB GDDR6 6GB GDDR6 6GB GDDR5 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR5 Paměťové rozhraní 192-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit 128-bit Celková propustnost 288 GB/s 336 GB/s 192 GB/s 192 GB/s 192 GB/s ? 128 GB/s TDP 120W 125W 120W 100W ? 75W Doporučená cena 279 USD 229 USD 219 USD 159 USD ? 149 USD

