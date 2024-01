MSI ukázalo kapalinou chlazené SSD: Spatium M580 Frozr Liquid dosáhne až 14 GB/s

I když si firmu MSI s SSD moc nespojujeme, tato úložiště jsou v omezené míře dostupná i u nás. Na veletrhu CES 2024 společnost prezentovala koncepty několika nových SSD typu M.2, které běží na sběrnici PCIe 5.0 a využívají standardu NVMe 2.0. Jak je ale známo, nejrychlejší PCIe 5.0 SSD už docela dost pečou a vyžadují tak už výraznější chlazení než běžný plochý heatsink, který ještě jakž takž stačil na uchlazení SSD s PCIe 4.0. Proto se zde MSI zaměřilo na několik různých způsobů chlazení.



Jako první tu máme MSI Spatium M570 PRO Frozr, které využívá pasivního chlazení s velkým heatsinkem. Ten je ve formě heatpipes ve tvaru U a obrovského žebrování, jehož rozměry sice neznáme, ale vzhledem k 8cm délce SSD by dle snímků mohlo mít minimálně stejnou výšku, ne-li být ještě o něco vyšší. To už by dle výrobce mělo stačit na to, aby takové chlazení srazilo teploty o 20 °C. Tato řada bude k dispozici v kapacitách 1 TB, 2 TB a 4 TB a má nabízet rychlosti 12.000 MB/s u sekvenčního čtení a 10.000 MB/s u zápisu.

Druhou verzí je Spatium M580 Frozr+. To už se dostáváme na aktivní chlazení s ventilátorem Torx 5.0. Dle výrobce o 23 % zlepšuje průtok vzduchu, přitom si zachovává minimální hlučnost. Využity jsou 6mm heat-pipe a také zde budou k dispozici 1TB až 4TB varianty. Těšit se můžete na teploty o 30 °C nižší než bez tohoto chlazení. Proti předchozí řadě M570 Frozr bude toto SSD dosahovat vyšších rychlostí, sekvenční čtení má dosáhnout 14.000 MB/s, zápis pak 12.000 MB/s.

No a nakonec je tu Spatium M580 Frozr Liquid, který dostává vodní pumpu a vodní chlazení. SSD můžete vidět výše na obrázku. Stejně jako Frozr+, i tento model nabízí rychlosti 14.000 MB/s, resp. 12.000 MB/s. Snižování teplot SSD tu obstarává kombinace radiátoru, pumpy, trubek i ventilátoru.