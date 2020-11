MSI uvádí výkonné GeForce RTX 3090 a 3080 SUPRIM

O sérii MSI SUPRIM se dlouho spekulovalo a dnes už se firma MSI konečně ozvala sama, když představila první modely. Ty jsou založeny na nových chladičích TRI FROZR 2S, které jsou vybaveny třemi ventilátory, ARGB podsvícením a kovovým krytem včetně zadního plechu.

Dnes MSI představilo RTX 3090 SUPRIM X, RTX 3080 SUPRIM X a RTX 3070 SUPRIM X, přičemž MSI plánuje vypustit na trh také verze bez označení X, které budou mít o trošku nižší takty.

Model RTX 3090 SUPRIM X nabídne ve výchozím režimu turbo 1860 MHz, což je už samo o sobě slušný nárůst oproti výchozímu turbu 1700 MHz, ovšem v režimu Extreme Performance, který nabízí software MSI Dragon Center, můžeme takt popohnat ještě o kousek na 1875 MHz. Karta potřebuje tři osmipinové konektory přídavného napájení a má TGP posunuto na 420 W (+ 70 W).

RTX 3080 SUPRIM X nabízí dokonce 1905MHz turbo, přičemž základ pro dané GPU je 1710 MHz a v režimu Extreme Performance to může být 1920 MHz při TGP zvýšeném na 370 W (+ 50 W). A konečně je tu RTX 3070 SUPRIM X, která má naprosto stejné takty jako verze s RTX 3080, přičemž si už vystačí se dvěma 8pinovými konektory PCIe přídavného napájení a s TGP 280 W (+ 60 W).

Za takové modely si ale MSI pochopitelně nechá bohatě zaplatit, takže RTX 3080 SUPRIM X nás rozhodně nepřijde na výchozí doporučenou cenu 700 USD, ale na 900 USD či 810 GBP. Model s RTX 3090 bude prodáván za 1656 GBP a RTX 3070 chystaný na prosinec ještě cenovnku nedostal.

Nakonec si ještě můžeme srovnat PCB z karet MSI RTX 3080 GAMING X TRIO a MSI RTX 3080 SUPRIM X, a to díky serveru techPowerUp , který už novou SUPRIM s RTX 3080 získal na recenzi. A zjistil, že pokud by někdo s takovou kartou chtěl hrát ve Full HD, jde o holý nesmysl si ji pořizovat oproti referenční verzi. Ovšem i ve vysokém rozlišení je tu v průměru přinejlepším 3procentní rozdíl a jde nejspíše o to, že karta ustavičně naráží na svůj limit spotřeby.