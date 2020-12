MSI uvedlo 30" zakřivený herní monitor MAG301CR2 s 200 Hz

Společnost MSI má ve výrobním programu spoustu herních monitorů a nyní představuje další z nich, model Optix MAG301CR2. Novinka má 29,5" VA panel s rozlišením WFHD, tedy 2560×1080 pixelů (poměr stran 21:9). Nabídne tradiční pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně, potěší pak vysokým kontrastem 3000:1. Maximální jas činí 300 nitů a poněvadž jde o herní monitor, radost udělá i vysoká obnovovací frekvence 200 Hz. Odezva MPRT pak činí 1 ms a panel je i zakřivený (zakřivení činí 1500R).



Monitor podporuje FreeSync Premium až do 200 Hz. Jde o "10bitový" monitor, který ale k podpoře 1,07 mld. barev využívá FRC. Ve skutečnosti tak jde jen o 8bit+FRC. Pokrývá 103 % barevného gamutu sRGB a 82 % DCI-P3. Najdeme tu jeden Display Port 1.2, dva HDMI 2.0 a jeden USB-C DP výstup. DP a DP přes USB-C nabídnou maximálně 200 Hz, HDMI končí na 180 Hz. Dále tu jsou dva porty USB-A 3.2 Gen1 a jeden USB-B 3.2 Gen1. K dispozici je také výstup na sluchátka. Monitor jde připevnit i na zeď nebo rameno díky VESA 75×75mm. Co se týče nastavení, výškově je to 110 metrů, náklon může být od -5° do +20°, do stran je to o +/-30° a k dispozici je také funkce pivota. Spotřeba novinky činí maximálně 90 W. Cena monitoru MSI MAG301CR2 byla stanovena na $349.



