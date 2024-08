MSI uvedlo 49" QD-OLED monitor MPG 49CQPX s 240 Hz, má stát 1199 USD

MSI inovovalo nabídku svých herních monitorů o několik nových modelů. MPG 49CQPX. Tato novinka má 49" panel QD-OLED s poměrem stran 32:9, zakřivením 1800R a rozlišením 5120×1440 pixelů. Dosahuje velmi vysoké frekvence 240 Hz (491CQP má jen 144 Hz) a krátké odezvy 0,03 ms GTG, Těšit se lze také na velmi vysoký kontrast 1,5M:1. Typický jas dosahuje 250 nitů, špičkově je to pak 1000 nitů, dostává i certifikaci DisplayHDR 400.

inovovalo nabídku svých herních monitorů o několik nových modelů. MPG 321CURX jsme si už představili, nyní jsme se dozvěděli další data o jednom ze současně představených monitorů, ultra-širokoúhlém. Tato novinka má 49" panel QD-OLED s poměrem stran 32:9, zakřivením 1800R a rozlišením 5120×1440 pixelů. Dosahuje velmi vysoké frekvence 240 Hz (491CQP má jen 144 Hz) a krátké odezvy 0,03 ms GTG, Těšit se lze také na velmi vysoký kontrast 1,5M:1. Typický jas dosahuje 250 nitů, špičkově je to pak 1000 nitů, dostává i certifikaci DisplayHDR 400.

Najdeme tu dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a, jeden USB-C s DP-Alt a 98W Power Delivery, dále dva USB-A 2.0 a jeden USB-B 2.0. Monitor má velký pasivní chladič s grafenovými vrstvami pro lepší šíření tepla, což má zajišťovat dlouhou životnost panelu. MSI OLED Care pak přináší funkce Pixel Shift, Panel Protect, a Static Screen Detection, které minimalizují problém vypalování obrazu. Hráči možná ocení i další funkce jako AI Vision, Crosshair, k dispozici je také KVM Switch. Do prodeje půjde 10. října za cenu 1199,99 USD. Těžko říci, jaká česká cena by to mohla být. Klasický přepočet (kurz, DPH,...) by to mířil nad 30 tisíc Kč, nicméně původní 144Hz verze je za 40 tisíc.