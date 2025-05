MSI uvedlo 500Hz QD-OLED monitory MPG 271QR X50 a MAG 272QP X50

MSI rozšířilo a aktualizovalo nabídku svých herních monitorů, kam se dostaly také dva 26,5" QD-OLED monitory s rozlišením WQHD (2560×1440 pixelů) a velmi vysokou obnovovací frekvencí 500 Hz, přičemž jde o 3. generaci těchto panelů od Samsung Display. Monitory se jmenují MPG 271QR X50 a MAG 272QP X50. Jejich jas činí 300 nitů v SDR, nicméně v HDR se v 10% APL dostanou na 500 nitů a mají tak i certifikaci DisplayHDR True Black 500, v 3% APL pak dosáhnou dokonce 1000 nitů. Nechybí Adaptive-Sync v rozsahu 48 až 500 Hz, maximální frekvence je podporována na všech rozhraních (HDMI, DP i USB-C), dále tu máme krátkou 0,03ms odezvu GTG. Mezi certifikacemi najdeme také VESA ClearMR 21000.

Monitory pokrývají 98 % barevného prostoru Adobe RGB, 99 % DCI-P3 a 138 % sRGB, zvládají 10bitovou barevnou hloubku. Co se týče portů, najdeme tu 2 HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 a, jeden USB-C s DP-Alt a 15W Power Delivery, je zde také audio jack pro sluchátka. Pokud jde o polohovatelnost, ta je výškově možná ve 110mm rozsahu, do stran o +/-30°, náklon je možný od -5° do +20°, má i funkci pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Monitor podporuje PiP a PbP, neumí ale KVM.



Model MPG 271QR X50 je vybaven senzorem AI Care Sensor s NPU, díky čemuž každých 0,2 sekundy vyhodnocuje přítomnost uživatele. Díky pohybům lidského těla dokáže průběžně přizpůsobovat svá nastavení. AI OLED Care pak potlačuje vypalování pixelů, takže při detekci absence uživatele zapne šetřící režim nebo se vypne.