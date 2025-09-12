>
MSI uvedlo magnetické SSD Datamag 40Gbps, zvládne až 4000 MB/s
Včera, Milan Šurkala, aktualita
MSI uvádí novou generaci svého magnetického SSD Datamag 40Gbps. To zvyšuje přenosovou rychlost svého rozhraní a je určeno pro USB 4. Zvládnout má přenosovou rychlost až 4000 MB/s.
V nabídce SSD společnosti MSI se objevil nový model Datamag 40Gbps. Novinka má zajímavý osmiúhelníkový tvar, hliníkové tělo a magnetická záda, díky čemuž se dá připevnit k herním konzolím, displeji notebooku nebo zádům telefonu. Nemusí tak nebezpečně plandat na konci USB kabelu. Snadno se tak dá připevnit např. z zádům iPhonu, připojit do jeho USB-C konektoru a mít tak velké externí SSD pro nahrávání ProRes videa, které je relativně pevně spojené s oním iPhonem. 4TB verze má zvládnout až 143 minut tohoto videa (u iPhonů 15/16 Pro počítejte s přenosovými rychlostmi do 1000 MB/s).
Určeno je pro rozhraní USB 4 s teoretickou přenosovou rychlostí 40 GBps. Řadičem je Phison PS2251-21 a rychlost sekvenčního čtení může dosahovat hodnoty až 4000 MB/s. Pokud jde o sekvenční zápis, ten vrcholí hodnotou 3500 MB/s u 1TB verze a 3600 MB/s u 2TB a 4TB varianty. Oproti USB 3.2 Gen1 s 5Gbps by tak měl být skoro 10krát rychlejší, aneb co bude s USB 3 trvat 10 sekund, by s novou verzí mělo zabrat zhruba sekundu (oproti rychlejším verzím bude rozdíl pochopitelně menší, např. tu byla předchozí verze Datamag 20Gbps).
MSI zde použilo rychlé paměťové čipy 3D NAND. SSD má životnost na 750 přepisů (750, 1500, resp. 3000 TBW). Jeho rozměry činí 66×66×13 mm a váží 85 gramů, díky čemuž ho snadno dáte i do kapsy. Dodáván je s dlouhým i krátkým USB-C kabelem, v balení nechybí ani redukce z USB-C na USB-A. K SSD je dostupná i aplikace Datamag App pro zálohování dat nebo jejich obnovu. Záruka na SSD je 5letá.
Zdroj: hothardware.com, msi.com