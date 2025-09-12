Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Storage a RAM
>
SSD
>
MSI

MSI uvedlo magnetické SSD Datamag 40Gbps, zvládne až 4000 MB/s

Včera, Milan Šurkala, aktualita
MSI uvedlo magnetické SSD Datamag 40Gbps, zvládne až 4000 MB/s
MSI uvádí novou generaci svého magnetického SSD Datamag 40Gbps. To zvyšuje přenosovou rychlost svého rozhraní a je určeno pro USB 4. Zvládnout má přenosovou rychlost až 4000 MB/s.
Reklama
V nabídce SSD společnosti MSI se objevil nový model Datamag 40Gbps. Novinka má zajímavý osmiúhelníkový tvar, hliníkové tělo a magnetická záda, díky čemuž se dá připevnit k herním konzolím, displeji notebooku nebo zádům telefonu. Nemusí tak nebezpečně plandat na konci USB kabelu. Snadno se tak dá připevnit např. z zádům iPhonu, připojit do jeho USB-C konektoru a mít tak velké externí SSD pro nahrávání ProRes videa, které je relativně pevně spojené s oním iPhonem. 4TB verze má zvládnout až 143 minut tohoto videa (u iPhonů 15/16 Pro počítejte s přenosovými rychlostmi do 1000 MB/s).
 
MSI Datamag 40Gbps
 
Určeno je pro rozhraní USB 4 s teoretickou přenosovou rychlostí 40 GBps. Řadičem je Phison PS2251-21 a rychlost sekvenčního čtení může dosahovat hodnoty až 4000 MB/s. Pokud jde o sekvenční zápis, ten vrcholí hodnotou 3500 MB/s u 1TB verze a 3600 MB/s u 2TB a 4TB varianty. Oproti USB 3.2 Gen1 s 5Gbps by tak měl být skoro 10krát rychlejší, aneb co bude s USB 3 trvat 10 sekund, by s novou verzí mělo zabrat zhruba sekundu (oproti rychlejším verzím bude rozdíl pochopitelně menší, např. tu byla předchozí verze Datamag 20Gbps).
 
MSI Datamag 40Gbps
 
MSI zde použilo rychlé paměťové čipy 3D NAND. SSD má životnost na 750 přepisů (750, 1500, resp. 3000 TBW). Jeho rozměry činí 66×66×13 mm a váží 85 gramů, díky čemuž ho snadno dáte i do kapsy. Dodáván je s dlouhým i krátkým USB-C kabelem, v balení nechybí ani redukce z USB-C na USB-A. K SSD je dostupná i aplikace Datamag App pro zálohování dat nebo jejich obnovu. Záruka na SSD je 5letá.
 
MSI Datamag 40Gbps
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
QNAP Qsync 6.0 Beta přináší lepší plánování záloh, vícenásobné verzování a další
QNAP Qsync 6.0 Beta přináší lepší plánování záloh, vícenásobné verzování a další
7.7.2025, Milan Šurkala
Samsung ukázal 32Gbps paměti GDDR7 s napětím 1,1 V
Samsung ukázal 32Gbps paměti GDDR7 s napětím 1,1 V
21.3.2024, Milan Šurkala
Samsungu o 96 % klesl zisk, výroba čipů ve velké ztrátě
Samsungu o 96 % klesl zisk, výroba čipů ve velké ztrátě
6.5.2023, Milan Šurkala9
Samsung GDDR7 přinesou 36 Gbps a modulaci PAM3
Samsung GDDR7 přinesou 36 Gbps a modulaci PAM3
7.12.2022, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Philips představuje malý 27" monitor s vysokým rozlišením 5K a 70Hz frekvencí
Philips představuje malý 27" monitor s vysokým rozlišením 5K a 70Hz frekvencí
Včera, Milan Šurkala
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Mercedes-Benz EQS se solid state akumulátorem ujel 1205 km na 1 nabití. Zastavilo ho dojetí do cíle
Včera, Milan Šurkala4
Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší
Apple A19 Pro v ST výkonem překonává Androidy i Ryzen 9 9950X3D. V MT je to ale slabší
Včera, Milan Šurkala17
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
Nvidia snižuje výrobu RTX 5060 o 15-30 %, aby už nepadaly ceny
11.9.2025, Milan Šurkala7
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
Evropský Hardt Hyperloop provedl úspěšný test s rychlostí 85 km/h
11.9.2025, Milan Šurkala10
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
AMD říká, že x86 je velmi efektivní a ARM v této oblasti nemá žádnou výhodu
11.9.2025, Milan Šurkala13
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
Porsche představuje bezdrátové 11kW nabíjení elektromobilů
11.9.2025, Milan Šurkala6
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
10.9.2025, PR článek