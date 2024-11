MSI uvedlo malý rychlý herní monitor MAG 255PXF s Rapid IPS

Jsou i hráči, kteří upřednostní menší monitory (ať už jsou to důvody cenové, prostorové nebo jiné), také se mnozí spokojí s nižšími rozlišeními. Pro ně tu má MSI nový herní monitor MAG 255PXF. Ten má 24,5" panel Rapid IPS s rozlišením Full HD, tedy 1920×1080 pixelů. Nemá tak sice zrovna mnoho pixelů, na druhou stranu zvládá obnovovací frekvenci až 300 Hz v rozsahu 48-300 Hz díky Adaptive-Sync v případě DisplayPort 1.4a. Dva porty HDMI 2.0b toto rozlišení nabídnou max. při 240 Hz. Monitor je jen HDR Ready, jeho maximální jas činí 250 nitů. Odezva nicméně dosahuje velmi krátkých 0,5 ms GTG, kontrast je už tradičních 1000:1. Monitor podporuje 10bitové barvy s pomocí technologie FRC (ve skutečnosti tedy 8bit+FRC). Pokrývá 87 % prostoru Adobe RGB, 90 % DCI-P3 a 120 % sRGB.



Na monitoru najdeme také 3,5mm audio jack pro sluchátka. Novinka je polohovatelná, a to výškově ve 130mm rozsahu, náklonem od -5° do +20°, do stran o +/-30° a nechybí ani funkce pivota. Máme zde i možnost montáže na zeď díky VESA 100×100mm. Pro šetření očí je tu Eye Care, který zahrnuje např. Anti-Flicker a Less Blue Light. Hráči tu tak mají technologie Game Asssistance jako zaměřovač Smart Crosshair nebo AI Vision.