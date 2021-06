MSI uvedlo těžební kartu CMP 50HX se 45 MH/s

Dostupnost grafických karet se zlepšuje, značně se snížily i ceny. Ty jsou sice stále na zhruba dvojnásobku toho, kolik by měly stát, ale i to je lepší než nedávné trojnásobky. Společnost MSI nyní uvádí další kousek HW, který by mohl situaci vylepšit a odvrátit těžaře od běžných grafických karet. Jde o speciální těžební kartu CMP 50HX Miner. Karta využívá čipu TU102, který najdeme např. na GeForce RTX 2080 Ti, nicméně zde má místo 4352 CUDA jader jen 3584. I to napovídá, že se zde patrně využívají vadná jádra, která nenašla svou cestu do grafických karet GeForce. Základní takt čipu je 1350 MHz, Boost činí 1545 MHz a výrobce slibuje výkon 45 MH/s (pro Ethereum).



Karta využívá rozhraní PCI Express 1.0 x4 a najdeme zde 10 GB GDDR6 14Gbps paměti na 320bitové sběrnici (připomeňme, že RTX 2080 Ti má 11 GB na 352bitové sběrnici). Nižší počet jader i méně paměti se podepsalo také na mírném snížení spotřeby, TDP byla snížena z 250 W na 225 W. Potřebuje dvojici 8pinových konektorů pro napájení a je doporučen 850W zdroj. Karta měří 268×114×26 mm a zajímavá je i svým stylovým designem. Má odolnější ložiska ve ventilátoru, na zadní straně je i pevná deska (backplate) zabraňující kroucení karty.

