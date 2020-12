MSI už aktivovalo přístup do paměti karty na Intelu a RTX 3000

Nejde o Smart Access Memory, což je funkce pojmenovaná firmou AMD, ale o Resizable-BAR, čili ve skutečnosti o to samé. Omezení na nejmodernější hardware firmy AMD čítající procesory, čipové sady i grafické karty tak už dávno neplatí, ale nečekali jsme, že s podporou dané funkce na konkurenčních GeForce nakonec nepřijde NVIDIA, ale výrobce desek. Je tak patrné, že k odemknutí dané funkce není třeba nic zvláštního.

MSI tak umožnilo zapnout funkci Resizable-BAR na základních deskách Intel s čipovými sadami patřícími do 400 Series, což samozřejmě automaticky znamená i procesory Comet Lake-S. Vedle toho už lze využít také grafickou kartu z rodiny GeForce RTX 3000, což je zatím novinka.

Resizable-BAR může odstranit dosud platné omezení, v jehož rámci měl procesor přístup maximálně k 256 MB paměti GPU. To bylo dostatečné v době, kdy grafické karty neměly k dispozici moc paměti, ovšem dnes už pomalu soupeří i s kapacitou hlavní RAM a jde především o to, že otevření jejich bufferu pro procesor je cesta ke zvýšení výkonu, která uživatele vůbec nic nestojí. AMD říká, že jeho Smart Access Memory může zpřístupnit veškerou operační paměť karty a my už z testů víme , že sběrnice PCIe 4.0 k tomu nepředstavuje klíč, neboť slušný nárůst výkonu lze pozorovat i na platformě Intel, která PCIe v nové verzi zatím nenabízí.

Podpora této novinky tak zbořila dříve platné hranice, které nastavila sama společnost AMD a jde především o zásluhu výrobců desek. A pokud nyní MSI samo aktivovalo Resizable-BAR i na kartách GeForce RTX 3000, máme jistou naději, že později se dočkají i majitelé starších karet. Výrobcům grafik by se to jistě nemuselo líbit, neboť ti budou dělat spíše vše proto, aby nové modely vypadaly v očích zákazníků co možná nejlépe, ale výrobci desek sledují vlastní zájmy.

V tomto novém případě jde konkrétně o výbavu ve složení MSI Z490 GODLIKE, Core i9-10900K a RTX 3090 s funkcí zvanou "Large Memory Range". Zatím však bohužel nevíme nic o tom, co ta přinesla z hlediska výkonu a až se to dozvíme, budeme doufat, že k tomu nebude použita RTX 3090. Zajímat nás budou především níže postavené Ampery, a to zvláště ty s výbavou 8 GB paměti, neboť je tu otázka, nakolik ta bude (zvláště ve vyšším rozlišení) omezující. Jinými slovy, kapacita paměti nových GeForce by se tímto mohla stát ještě významnějším tématem, než je dnes.

Počkáme si také ještě na reakci NVIDIE, která slíbila podporu Resizable-BAR prostřednictvím ovladačů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: