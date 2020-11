MSI: všechny naše desky s AMD 500 podporují funkci Smart Access Memory

AMD dosud prezentovalo svou technologii Smart Access Memory jako novinku pro vlastní karty Radeon RX 6000, procesory Ryzen 5000 a desky s podporou PCIe 4.0, čili s čipsetem X570 a přinejhorším B550. NVIDIA reagovala tak, že její verze bude fungovat klidně i na Intelu s PCIe 3.0, takže žádné podobné omezení neplánuje. Je ale možné, že AMD svůj přístup ještě přehodnotí, neboť jeho Smart Access Memory má využívat prostě jen funkci Base Address Register (BAR), jež v rámci PCIe určuje, kolik z paměti grafické karty může být namapováno pro využití procesorem.

MSI nyní dokazuje, že to s omezením Smart Access Memory na PCIe 4.0 nebude tak horké, protože jeho podporu nabízí vedle desek s X570 a B550 také na deskách s A520, které podporují pouze PCIe 3.0 či starší verze tohoto rozhraní. Je ale možné, že s tím AMD skoncuje, ostatně by to nebylo poprvé, kdyby výrobci desek neposlouchali požadavkům výrobce procesorů. Stačí si vzpomenout právě i na podporu rozhraní PCIe 4.0 na deskách série 400, kterou výrobci desek chtěli nabízet, ale AMD to zatrhlo.

Dalo by se tak říci, že funkce AMD Smart Access Memory (SAM), byť omezená na desky s PCIe 4.0, by ve skutečnosti mohla fungovat i na deskách s X470 a B450, pokud by to bylo umožněno.

Samotné MSI zatím poskytne betaverze BIOSů s podporou SAM na svých 32 deskách (viz seznam nahoře) a je otázka, zda se později nedočkají ani majitelé starších desek, když na verzi PCIe evidentně nezáleží. Anebo se také dočkají naopak vypuštění podpory desek s A520, to se ještě uvidí. Pro aktivaci SAM postačí nainstalovat novou verzi BIOSu a poté v něm tuto funkci zapnout v menu Settings > Advanced > PCI Subsystem Settings, přičemž jde o volbu Re-Size Bar.

Pokud jde ovšem o funkci, kterou nabízí sama sběrnice PCIe, těžko by ji AMD mohlo výrobce desek donutit odstranit z nabídky BIOSů. Ovšem stále platí, že potřebujeme procesor Ryzen 5000 a grafiku Radeon RX 6000, což je v této době samo o sobě dost velké omezení.



Ceny souvisejících / podobných produktů: