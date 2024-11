MSI X3D Gaming Mode zvyšuje výkon AMD s 3D V-Cache ve hrách až o 20 %

Společnost MSI je dalším výrobcem základních desek, který pro herní procesory AMD Ryzen s 3D V-Cache přináší speciální herní režim X3D Gaming Mode. Dá se aktivovat v BIOSu základních desek, toto je ale poněkud nepraktické, pokud častěji přecházíte mezi hraním her a prací (v aplikačním nasazení naopak výkon snižuje). Funkce má dle prvních testů přinášet zvýšení herního výkonu až o 20 %. Např. s procesorem Ryzen 7 9800X3D se ve FarCry 6 snímkovací frekvence zvýšila o 20 %, v Shadow of the Tomb Raider šlo o 10 %.





Celý vtip spočívá v tom, že hry neprofitují až tak moc z vícevláknového výkonu jako spíše z vyšších taktů, nízkých latencí a velké cache paměti. Výrobci základních desek tak přichází s těmito herními režimy, které využívají těchto faktů a i v případě MSI X3D Gaming Mode tak funkce spočívá v tom, že v může vypnout druhé CCD a nechat tak procesor běžet s nižším počtem jader, která nebudou omezována pomalejší komunikací mezi jednotlivými CCD (a z toho plynoucími vyššími latencemi). Režim ale dokáže pomoci i na procesorech s jediným CCD, kam patří např. Ryzen 7 9800X3D . V takovém případě vypíná funkci SMT, což může rovněž navyšovat výkon procesoru ve hrách. Funkce by měla být k dispozici na základních deskách MSI s chipsety X870 nebo X870E.